Супруга Полада Асланова добилась визита к нему представителей омбудсмена

08 февраля 2021, 18:20

Представители омбудсмена Азербайджана посетили Полада Асланова в изоляторе только на восьмой день его голодовки, после неоднократных жалоб на состояние его здоровья, сообщила супруга журналиста. Асланов ни на что не жалуется, отчитались представители омбудсмена.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября 2020 года суд приговорил главреда азербайджанских интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полада Асланова к 16 годам лишения свободы по делу о госизмене. 1 февраля, уже во время рассмотрения судом апелляционной жалобы, Асланов объявил голодовку. Он заявил о затягивании процесса в апелляционном суде, потребовал объективного разбирательства и перевода под домашний арест. 12 месяцев в СИЗО подорвали его здоровье, сообщила супруга Асланова. 4 февраля Асланов выразил недовольство в связи с тем, что в зале суда находятся силовики под видом журналистов, и его удалили из зала. 6 февраля жена Асланова сообщила об ухудшении состояния его здоровья.

Полад Асланов включен в список политзаключенных Союза "За свободу политзаключенных". Комитет защиты журналистов еще в октябре 2020 года призывал освободить Асланова.

Сегодня Полада Асланова, находящегося в Бакинском СИЗО-1, посетили представители аппарата омбудсмена.

"В ходе мониторинга Бакинского СИЗО-1 в рамках Национального превентивного механизма при омбудсмене Азербайджана сегодня состоялось посещение СИЗО-1. В ходе посещения состоялась встреча также с Поладом Аслановым. Он сообщил, что отказался от приема пищи в знак несогласия с приговором, вынесенным ему Бакинским судом по тяжким преступлениям", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" источник в ведомстве.

По его словам, Асланов считает приговор несправедливым и требует объективного рассмотрения его апелляционной жалобы. "Полад Асланов не жаловался на состояние здоровья, обращение с ним и условия содержания", - сказал представитель аппарата омбудсмена, отметив, что Асланов находится в обычной камере вместе с другим заключенным.

На вопрос, есть ли медицинское наблюдение за Аслановым, представитель аппарата омбудсмена не ответил, сказав лишь, что "состояние Полада Асланова в целом - в центре внимания".

Супруга журналиста Гюльмира Асланова сказала корреспонденту "Кавказского узла", что говорила с мужем по телефону сегодня утром. "Полад сказал, что сегодня он более-менее чувствует себя нормально, но в почках остаются боли. Я, по рекомендации знакомых врачей, советовала ему побольше пить воды", - отметила Асланова.

По ее словам, наблюдения врачей за Аслановым нет. "Просто его сокамерник - врач по специальности, и ему поручили наблюдать за здоровьем Полада. Кстати, результат теста на COVID-19, взятого у Полада в субботу (6 февраля), еще не дали. Интересно, что у его сокамерника тест не взяли", - сообщила Гюльмира Асланова.

Супруга журналиста добавила, что сегодня из аппарата омбудсмена ее проинформировали о посещении Асланова.

"Наконец, на восьмой день голодовки Полада посетили, после того, как я написала сегодня утром в Facebook о том, что если они сегодня не пойдут к моему мужу, то завтра устрою акцию перед их офисом и соберу журналистов. Как говорится, спасибо и на том, что пошли туда и убедились, что он проводит голодовку, и информация от них пошла уже в СМИ", - отметила Асланова.

Представители Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".