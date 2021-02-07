Жена Полада Асланова сообщила об ухудшении состояния его здоровья

07 февраля 2021, 00:39

У азербайджанского журналиста Полада Асланова, голодающего в СИЗО, ухудшилось состояние здоровья, однако медицинского наблюдения за ним нет, пожаловалась его супруга Гюльмира Асланова.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября 2020 года суд приговорил главреда азербайджанских интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полада Асланова к 16 годам лишения свободы по делу о госизмене. 1 февраля, уже во время рассмотрения судом апелляционной жалобы, Асланов объявил голодовку. Он заявил о затягивании процесса в апелляционном суде, потребовал объективного разбирательства и перевода под домашний арест. 19 месяцев в СИЗО подорвали его здоровье, сообщила супруга Асланова. 4 февраля Асланов выразил недовольство в связи с теми, что в зале суда находятся силовики под видом журналистов, и его удалили из зала.

Полад Асланов включен в список политзаключенных Союза "За свободу политзаключенных". Комитет защиты журналистов еще в октябре 2020 года призывал освободить Асланова.

Супруга журналиста Гюльмира Асланова рассказала 6 февраля корреспонденту «Кавказского узла», что ее муж шестые сутки проводит голодовку в Бакинском СИЗО-1.

«Еще до голодовки мой муж весил всего 44 кг. Он страдает сердечно-сосудистым заболеванием. Несмотря на обращение в аппарат омбудсмена, Полада до сих пор не навестили. Его все еще не изолировали, он в камере вместе с другими заключенными. Полад сообщил о появившихся у него болях в почках и желудке, но никакой медицинской помощи ему не оказывают. За ним нет медицинского наблюдения. Его заявление о голодовке руководство СИЗО не запротоколировало», - сказала Асланова.

При этом, по ее словам, у супруга взяли тест на COVİD-19. "Внезапно у Полада взяли тест на COVİD-19. Мы подозреваем, что под предлогом "заражения COVİD-19" его хотят перевести в «тубзону» (специализированное пенитенциарное учреждение номер 2 для больных туберкулезом, здесь содержат также инфицированных COVİD-19 - примеч. «Кавказского узла»). Там антисанитарные условия содержания, и человек с ослабленным иммунитетом может подхватить различные инфекционные заболевания, в том числе реально заразиться COVİD-19. Все это может представлять угрозу жизни Полада. С другой стороны, помещение в «тубзону» даст основания провести судебный процесс в апелляционной инстанции без его участия», - добавила Асланова.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями представителей Пенитенциарной службы и аппарата омбудсмена относительно сведений супруги Асланова.