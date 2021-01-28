Апелляционный суд частично удовлетворил жалобу журналиста Садыгова

28 января 2021, 15:41

Сумгаитский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу на приговор журналисту Афгану Садыгову, сократив срок тюремного наказания на один год - с 7 до 6 лет лишения свободы. Супруга журналиста считает, что суд фактически вынес "смертный приговор" ее мужу, который 85-е сутки отказывается от приема пищи в знак протеста против необоснованного уголовного преследования.

Как сообщал "Кавказский узел", журналист 3 ноября был приговорен к семи годам заключения. На следующий день он объявил голодовку, а 23 ноября отказался даже от воды, заявила его супруга. 5 декабря Бакинский апелляционный суд отказался перевести Садыгова под домашний арест, несмотря на его тяжелое состояние. Медперсонал СИЗО начал вводить ему внутривенное питание. На 50-е сутки голодовки Афган Садыгов перестал разговаривать, но отказывается прекратить акцию, заявила его супруга. В декабре 2020 года суд оставил Садыгова под стражей.

По версии следствия, главный редактор новостного портала Azel.tv Афган Садыгов и руководитель сайта Xəbərfakt.az Сакит Мурадов 9 мая встретились с чиновниками администрации Сумгаита и потребовали у них 15 тысяч манатов (около 9 тысяч долларов) под угрозой публикации компрометирующих сведений. Садыгов и Мурадов были задержаны 13 мая при получении 10 тысяч манатов (около 6 тысяч долларов). Садыгов отказался давать показания следствию, а Мурадов полностью признал свою вину, заявила Генпрокуратура Азербайджана. Союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" в июне признал Афгана Садыгова политзаключенным.

Рассмотрение апелляционной жалобы Афгана Садыгова несколько раз откладывалось и, наконец, состоялось в Сумгаитском апелляционном суде (САС) 28 января, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эльчин Садыгов.

"Мы ходатайствовали о проведении повторного судебного следствия, поскольку разбирательство в суде первой инстанции не было объективным. Доказательств того, что Афган Садыгов вымогал деньги у чиновников Сумгаитской городской администрации, не было представлено", - сказал адвокат.

По его словам, сам Афган Садыгов, проводящий 85-е сутки голодовку, не был доставлен в суд и был подключен к процессу в онлайн-формате из лечебного учреждения Пенитенциарной службы.

"Афган Садыгов выглядел сильно истощенным, он едва мог говорить. Из Пенитенциарной службы также был представлен документ, подтверждающий его отказ от приема пищи и его плохое самочувствие в связи с этим. Однако суд отклонил наше ходатайство о проведении повторного судебного следствия, не внял нашим доводам о серьезном подрыве его здоровья в результате голодовки, несмотря на тот факт, что это было подтверждено документом из Пенитенциарной службы, и лишь на один год сократил срок наказания - с семи до шести лет лишения свободы", - сказал адвокат.

Защита намерена обжаловать вердикт САС. "Апелляционный суд оставил в силе незаконный, необоснованный и несправедливый приговор. В деле нет факта вымогательства. Здесь речь идет о подстрекательстве к получению взятки Афгана Садыгова со стороны другого фигуранта уголовного дела Сакита Мурадова. В деле есть аудиозаписи, на которых Мурадов говорил Садыгову, что ему хотят по-дружески передать деньги. Однако согласно прецедентным решениям ЕСПЧ в случаях подстрекательства к взятке обвиняемый освобождается от уголовной ответственности. Журналист считает, что против него была совершена провокация с целью наказать за его публикации и выражения", - заявил Эльчин Садыгов.

Супруга журналиста Севиндж Садыгова раскритиковала приговор. "Судья, исполнив заказ, фактически издал приговор на смерть Афгана. Он 85-е сутки проводит голодовку в знак протеста против незаконного приговора", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, в результате голодовки Афган Садыгов похудел на 30 кг - с 95 кг до 65 кг. "21 января Афган впал в кому. Сначала стал бредить, а потом впал в кому. Его перевели в реанимацию. Если раньше ему давали питательные вещества через капельницу, то после комы через шланг стали вводить пищу прямо в желудок. Ему сделали инъекции с интенсивным содержанием витаминов. После этого он пришел в себя, однако общее состояние остается тяжелым. Афган неумолим и продолжит голодовку после сегодняшнего решения суда. Но организм у него сильно ослаб. Если его и дальше будут принудительно кормить, то он все равно выдержит. Вот так невинного человека обрекают на смерть", - заявила Садыгова.

В аппарате омбудсмена корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что Афган Садыгов отказывается от приема пищи. Вместе с тем в ведомстве отметили, что состояние журналиста - в центре внимания омбудсмена, и в лечебном учреждении Пенитенциарной службы ему оказываются необходимые медицинские услуги. 25 января в ходе посещения Садыгова представителями аппарата омбудсмена он не имел жалоб на условия содержания и оказываемые ему медицинские услуги, однако не согласен с приговором, отметил сотрудник офиса уполномоченного по правам человека Азербайджана.

Он добавил, что омбудсмен Сабина Алиева направила соответствующее обращение в Сумгаитский апелляционный суд.

Напомним, в 2016 году защита заявляла, что Садыгова преследуют за критические публикации о деятельности районной власти, неэффективном использовании средств госбюджета и других случаях беззакония и произвола властей. Такие материалы Афган Садыгов публиковал как на своем сайте Azel.tv, так и в Facebook. Родные журналиста тогда утверждали, что ему предлагали "исправиться" и прекратить критику, пригрозив в противном случае арестом.

Накануне задержания Афган Садыгов опубликовал в Facebook материал "Сокрытое в Тахтакерпю преступление", в котором заявил, что две девушки в селе были изнасилованы, а преступление не было расследовано. Об этом он рассказал и на Youtube. Журналист также подверг критике местные власти. В мае 2020 года он был арестован по обвинению в вымогательстве. Сам журналист назвал обвинение клеветой.

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" опубликовал справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".