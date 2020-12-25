Апелляционный суд оставил Афгана Садыгова под стражей

25 декабря 2020, 20:00

Сумгаитский апелляционный суд оставил без удовлетворения ходатайство защиты о переводе под домашний арест журналиста Афгана Садыгова, который 55-е сутки проводит голодовку. Состояние здоровья Садыгова критическое, сообщила его супруга.

Как сообщал "Кавказский узел", журналист 3 ноября был приговорен к семи годам заключения. На следующий день он объявил голодовку, а 23 ноября отказался даже от воды, заявила его супруга. 5 декабря Бакинский апелляционный суд отказался перевести Садыгова под домашний арест, несмотря на его тяжелое состояние. Медперсонал СИЗО начал вводить ему внутривенное питание. На 50-е сутки голодовки Афган Садыгов перестал разговаривать, но отказывается прекратить акцию, заявила его супруга.

В Сумгаитском апелляционном суде состоялось предварительное заседание по жалобе на приговор Афгану Садыгову. "Самого Садыгова по состоянию здоровья в суд не привезли, его участие по видеосвязи также не было обеспечено. В суде это мотивировали тем, что в лечебном учреждении Пенитенциарной службы, где находится Афган Садыгов, "нет условий для этого", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эльчин Садыгов.

Защита выдвинула два ходатайства, сообщил он. "Мы просили изменить меру пресечения на домашний арест, хотя бы исходя из тяжелого состояния Афгана Садыгова. Кроме того, мы просили вызвать в качестве свидетеля главу исполнительной власти Сумгаита Закира Фараджева. Необходимость в этом была вызвана тем, что двое его заместителей дали показания о том, что переговоры для передачи Афгану Садыгову взятки им поручил вести Фараджев. К сожалению, суд оставил без удовлетворения оба ходатайства и назначил рассмотрение апелляции по существу на 21 января", - сказал адвокат.

Защита настаивает на оправдании журналиста, отметил адвокат. "Все доказательства против Афгана Садыгова основаны на показаниях другого обвиняемого по этому делу, Сакита Мурадова, а также на видеозаписях, где они сидят вместе в автомобиле, когда у Мурадова изымают деньги, кадрах, где журналист находится в силовом ведомстве и перед ним разложены денежные купюры. Кроме того, в деле есть аудиозаписи. На этих записях Мурадов заявляет Садыгову, что "по-дружески" ему хотят передать деньги. Но это подстрекательство к получению взятки и, согласно прецедентным решениям ЕСПЧ, за это ответственность не предусматривается. Тем более, в деле нет доказательств того, что Афган Садыгов занимается "вымогательством путем угроз", - сказал Эльчин Садыгов.

По версии следствия, главный редактор новостного портала Azel.tv Афган Садыгов и руководитель сайта Xəbərfakt.az Сакит Мурадов 9 мая встретились с чиновниками администрации Сумгаита и потребовали у них 15 тысяч манатов (около 9 тысяч долларов) под угрозой публикации компрометирующих сведений. Садыгов и Мурадов были задержаны 13 мая при получении 10 тысяч манатов (около 6 тысяч долларов). Садыгов отказался давать показания следствию, а Мурадов полностью признал свою вину, заявила Генпрокуратура Азербайджана. Союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" в июне признал Афгана Садыгова политзаключенным.



Афган Садыгов находится в тяжелом состоянии, заявил адвокат. "Еще неделю назад, когда мы в последний раз встречались с ним, ходить он уже не мог, его привезли и увезли на встречу на инвалидной коляске. Он выглядел сильно ослабевшим, бледным, едва мог говорить. Нетрудно представить, в каком он состоянии спустя неделю", - отметил Эльчин Садыгов.

Афган Садыгов настаивает на своем освобождении, рассказала жена журналиста Севиндж Садыгова. "Афган и сегодня утром звонил. Он говорил совсем тихим голосом, сказал, что пока его не освободят, он не прекратит голодовку. Руководство лечебного учреждения Пенитенциарной службы не препятствует встречам с ним. Они, напротив, заинтересованы в этом, чтобы мы уговорили Афгана прекратить голодовку. Вчера мать Афгана посетила его, она была шокирована состоянием сына. Упорно отказываясь отпускать Афгана даже под домашний арест, его обрекают на смерть", - сказала Севиндж Садыгова корреспонденту "Кавказского узла".

В аппарате омбудсмена Азербайджана подтвердили продолжение голодовки. "Состояние Афгана Садыгова находится под повседневным контролем сотрудников аппарата омбудсмена, мы каждый день связываемся с лечебным учреждением Пенитенциарной службы. Сегодня нам сообщили, что состояние Афгана Садыгова оценивается как средней тяжести, давление составляет 120 на 70, пульс нормальный", - сказал представитель аппарата омбудсмена. Журналист находится в сознании, добавил он.

Представители уполномоченного по правам человек дважды за время голодовки посещали Афгана Садыгова, просили его приостановить голодовку. "Он не имел жалоб на условия содержания и обращение, однако выражал несогласие с приговором", - сказал представитель омбудсмена.

Сотрудники отдела общественных связей Пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев. На телефонные звонки в отделе не отвечали.

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" опубликовал справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".