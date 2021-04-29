Источники сообщили об обысках в Минимущества Дагестана

29 апреля 2021, 21:50

Силовики провели в Минимущества Дагестана выемку документов за 2017 и 2018 годы, сообщили сегодня источники в правоохранительных органах.

Сотрудники ФСБ и полиции провели сегодня обыски в министерстве имущества и земельных отношений Дагестана.

Выемка документов проведена в рамках ранее возбужденного уголовного дела, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Другой источник в правоохранительных органах подтвердил эту информацию. "В рамках возбужденного уголовного дела в Минимуществе Дагестана сегодня прошли оперативные мероприятия, в том числе выемка документов за 2017 и 2018 годы", - привело ТАСС его слова. По данным источника, задержания в министерстве не производились.

На сайте МВД Дагестана на 21:35 мск не содержится информации об обысках в Минимущества.

Как писал "Кавказский узел", обвинения в махинациях с земельными участками не раз предъявлялись в Дагестане чиновникам разного уровня. Так, в декабре 2020 года суд ужесточил приговор бывшему депутату махачкалинского городского собрания Ибрагиму Магомедалиеву и его помощнику, которые обвинялись в махинациях с земельными участками в Махачкале общей стоимостью 270 миллионов рублей. Суд первой инстанции приговорил их к условному наказанию, Верховный суд Дагестана назначил 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима. В августе 2020 года за передачу родственникам шести земельных участков на 8,7 миллиона рублей бывший глава Дербентского района Дагестана Магомед Джелилов был приговорен к четырем годам колонии, по этому же делу на три года условно осужден районный депутат Акиф Балаханов.