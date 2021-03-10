10 марта 2021, 22:41

Глава села в Дагестане заподозрен в махинациях с землей

Следователи заподозрили главу села в Каякентском районе Дагестана в том, что он незаконно выделял местным жителям земельные участки, причинив бюджету ущерб в 3,8 миллиона рублей.

По версии следствия, в 2018 году глава сельсовета передал бесплатно в собственность четырем местным жителям участки площадью от 8 000 до 10 000 квадратных метров каждый для ведения личного подсобного хозяйства. Эти эти участки, как следует из Генплана и Правил землепользования и застройки села, расположены в зоне индивидуальной жилой застройки и относятся к категории земель населенных пунктов, кроме того, превышен допустимый предельный размер участков, сообщили следователи. 

В результате "муниципальному образованию причинен существенный ущерб на сумму около 3,8 миллионов рублей", сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Дагестану на своём сайте. Дело в отношении главы села Каякент расследуется по статье о превышении должностных полномочий главой органа местного самоуправления  (часть 2 статьи 286 УК РФ), говорится в сообщении ведомства. Санкции этой статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.

Комментариев подозреваемого или его представителей относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что бывший депутат махачкалинского городского собрания Ибрагим Магомедалиев и его помощник в декабре 2020 года получили реальные сроки лишения свободы за мошенничество и легализацию денежных средств. Они обвинялись в махинациях с земельными участками в Махачкале общей стоимостью 270 миллионов рублей.

За арестами чиновников и коррупционными делами в Дагестане "Кавказский узел" следит на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Глава ведущей больницы в Махачкале уволен в связи с коррупцией", "Прокуратура добилась наказания дагестанского врача за мошенничество", "Дело Магомеда Джелилова передано в суд".

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