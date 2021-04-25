Священники подрались с прихожанами в Грузии

25 апреля 2021, 14:55

Священнослужители и прихожане храма приняли участие в массовой драке в грузинском селе Салхино, сообщила полиция и отчиталась о начале расследования.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта верующие, недовольные назначенным главой Чкондидской епархии митрополитом Стефаном, попытались прорваться в его резиденцию в Мартвили. Во время давки упали с балкона несколько журналистов, а всего пострадали 10 человек. Бывший митрополит Чкондидский Петр тогда раскритиковал своего преемника.

Перед праздничным богослужением в честь Вербного воскресенья (Бзоба) в кафедральном соборе Рождества Богородицы в селе Салхино Мартвильского района сегодня произошла драка между сторонниками действующего митрополита Стефане и сторонникам его предшественника, епископа Петре Цаавы, сообщает "Sputnik Грузия".

Противостояние началось после появления бизнесмена, которого местные жители обвиняют в оскорблениях епископа Петре Цаава и в желании присвоить себе часть территории Чкондидской епархии. Сторонники Цаавы, в том числе около 20 священнослужителей, потребовали от бизнесмена покинуть территорию храма. Также сторонники Цаавы попытались помешать митрополиту Стефану войти в храм. Он смог начать богослужение только после вмешательства полиции, пишет издание.

В связи с инцидентом начато расследование уголовного дела по статье 126 УК Грузии (побои), заявил глава полиции Самегрело-Земо Сванети Николоз Диасамидзе. По его словам, полицейские допрашивают двух участников инцидента, но пока никто не задержан, информирует "Интерпрессньюс".

Напомним, в октябре 2019 года митрополит Чкондидской епархии Петре Цаава заявил о гомосексуализме среди священников. После этого Священный синод Грузинской православной церкви постановил лишить его сана, отстранил от возглавляемой им епархии и направил на покаяние в монастырь. Грузинские теологи и политологи заявили о политизированности священнослужителей и связали заявления бывшего митрополита с готовившимися тогда парламентскими выборами.