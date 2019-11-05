Заявления Цаавы показали политизированность грузинской церкви

05 ноября 2019, 03:20

Грузинские теологи и политологи заявили о политизированности священнослужителей и связали с предстоящими в 2020 году парламентскими выборами заявления бывшего митрополита Чкондиской епархии Петра Цаавы, лишенного сана после высказываний о геях среди священников.

Как писал "Кавказский узел", 31 октября священный Синод Грузинской православной церкви постановил лишить митрополита Чкондидской епархии Петра Цааву сана, отстранил от возглавляемой им епархии и направил на покаяние в монастырь из-за его заявлений о мужеложстве среди священников. Цаава отказался ехать в монастырь, определенный ему Синодом. Опрошенные "Кавказским узлом", связали заявление Цаавы с противостоянием пророссийской и антироссийской группировок в грузинской церкви.

На пресс-конференции 4 ноября Петр Цаава попрощался с духовенством Чкондидской епархии, монахинями и паствой, и отправился в Тбилиси вместо монашеского комплекса Шиомгвиме, в который он должен был отправиться по решению Синода. «Шиомгвиме – это пространство, которое подчиняется Патриархии, представляет епархию Мцхета-Мтианети. Местные монахи окажутся как минимум в неловком положении, так как я не собираюсь отказываться от публичности. Так как единственным оружием для борьбы у меня остается это пространство", - цитирует 4 ноября слова Цаавы «Спутник-Грузия».

Вместе с Цаавой епархию покинули пять монахинь, отмечает 4 ноября «Грузия online». Цаава также заявил, что не считает необходимым каяться перед Патриархом. По его словам, теперь он либо должен быть наказан за клевету, либо выдвинутые им обвинения должны быть подтверждены по каноническому закону. «Несправедливые наказания уже начались, серии продолжатся. Я готов к любому вызову», - приводит слова бывшего митрополита издание.

Цаава также не исключил того, что «его расстригут и исключат из духовного звания», информируют 4 ноября «Новости Грузии».

Кроме того, Цаава выступил с заявлением, что ожидает создания в стране нового освободительного движения, перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Цаавы, сказанные им в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2". Однако не стал пояснять, будет это движение церковным или политическим и возглавит ли он его.

Заявление, сделанное Цаавой в сане митрополита о мужеложстве среди священников, премьер-министр Грузии Геогрий Гахария расценил, как попытки "определенных групп" дестабилизировать ситуацию в стране. "Как видно сегодня решили деструктивными действиями внести смуту в церкви. Разумеется, это недопустимо", - заявил глава грузинского правительства.

Эксперты указали на политизированность грузинских священнослужителей

Опрошенные «Кавказским узлом» эксперты отметили, что заявления и скандал, связанный с бывшим митрополитом Цаавой, обнажил политизированность грузинской церкви. Так, теолог Леван Абашидзе связал Петра Цааву с оппозиционной силой в Грузии - партией "Единое национальное движение".

Ранее Леван Абашидзе заявил, что Цаава – сторонник оппозиционных взглядов в церковной политике и связал его с "Единым национальным движением".

"Политическая борьба проникает в церковь. Несмотря на то, что Патриарх призывает духовенство не принимать активное участие в агитации во время выборов, есть иерархи, поддерживающие ту или иную сторону на выборах", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Абашидзе.

По его словам, в любой религиозной стране «есть соблазн использовать церковь в политических целях». Кроме того, заявил теолог, «несмотря на призыв не принимать участие в политической жизни, косвенно (священнослужители) принимают участие, порой и открыто выступают с политическими заявлениями».

Абашидзе также отметил, что Цаава, прогнозируя создание в стране нового освободительного движения, намекал на негативную обстановку в стране и на то, что его несправедливо преследуют. Абашидзе не исключил того, что бывший митрополит примет участие в этом движении.

Политолог "Клуба независимых экспертов" Рамаз Сакварелидзе не исключил в заявлениях Петра Цаавы политической составляющей и связал это с предстоящими осенью 2020 года парламентскими выборами. По словам политолога, таким образом создается ситуация, которая окажет влияние на снижение рейтинга правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение".

Грузинская мечта - Демократическая Грузия" 1 июля провела презентацию изменений в Конституцию Грузии, которые предусматривают переход на пропорциональные парламентские выборы в 2020 году, а также отмену избирательного барьера. Представители оппозиции высказали различные оценки по поводу инициативы, "Единое национальное движение" их в целом поддержало. 17 июля стало известно, что в парламент представлены два проекта конституционных изменений по вопросу проведения выборов по пропорциональной системе. Один из них подготовили оппозиционеры, выступив за всенародное обсуждение обоих вариантов. Требование об изменении избирательной системы выдвинули участники акций протеста в Тбилиси, которые начались после скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии 20 июня, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019".

Кроме того, как считает Сакварелидзе, в призывах к созданию национального освободительного движения Цаава повторил заявления лидеров "Единого национального движения" и третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. "О (невозможности) обойтись только выборами - этот подтекст читается в заявлении Цаава", - рассказал Сакварелидзе корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, представители «Единого национального движения», чьи политические взгляды разделяет Цаава, осознают, что на выборах партию не поддержит достаточно сторонников, необходимых для ее возращения во власть.

При этом политолог обратил внимание, что политизированные священники - "редкое и опасное явление", поскольку за каждым из них стоит большое количество людей - паствы, доверяющие им, в связи с чем влияние духовников с большой долей вероятности распространяется и на гражданское общество.

Политолог не исключил, что среди грузинских священников есть приверженцы разных политических взглядов, и заявление Цаава о священниках-геях могло стать продолжением этой политической борьбы."Сложно судить о политизированности священников и епископов: многое скрыто от наших глаз. Цаава очень безапелляционно выступал, и поэтому все узнали о его политической ориентации, а у представителей церкви ориентации разные", - заключил Сакварелидзе.