Теологи указали на ущерб имиджу грузинской церкви после дела Мамаладзе

09 января 2020, 04:25

Родные осужденного протоиерея Георгия Мамаладзе пригрозили обнародовать дискредитирующие грузинскую церковь данные, если священника не помилуют. Опрошенные "Кавказским узлом" теологи усомнились, что патриархия заинтересована в заключении Мамаладзе, однако указали, что его дело нанесло серьезный удар по имиджу церкви.

Как писал "Кавказский узел", президент Грузии Саломе Зурабишвили 6 января помиловала пять человек, не включив в их число протоиерея Георгия Мамаладзе. Брат осужденного священнослужителя заявил, что на решение главы государства повлиял патриарх Грузии. Сторонники Мамаладзе провели акцию протеста в центре Гори, а правозащитники назвали неоправданным отказ от помилования протоиерея. Мамаладзе объявил голодовку, но после встречи с народным защитником Грузии 8 января согласился принимать пищу. Адвокат назвал состояние осужденного критическим.

Мамаладзе был приговорен в 2017 году к девяти годам тюрьмы за подготовку убийства секретаря грузинского патриарха и незаконное хранение оружия. Зурабишвили не включила священника в списки помилованных 28 августа 2019 года, это вызвало ряд акций протеста. Так, 6 ноября 2019 года активисты движения "Смени" развернули плакаты: "Свободу Георгию Мамаладзе" у тбилисской резиденции Саломе Зурабишвили.

Семья Мамаладзе заявила, что поэтапно обнародует информацию, дискредитирующую Грузинскую патриархию, в частности, касающуюся "педофилии, мужеложства". "Речь идет о лицах высокой иерархии", - сказал 8 января в телеэфире "Мтавари архи" брат священника Торнике Мамаладзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

По его словам, патриархия заинтересована в заключении Мамаладзе, так как после освобождения он собирался выступить с обличающими заявлениями на заседании синода или же в прямом эфире одной из телекомпаний.

О мужеложстве среди священников в октябре 2019 года заявлял митрополит Чкондидской епархии Петре Цаава. После этого священный синод Грузинской православной церкви постановил лишить его сана, отстранил от возглавляемой им епархии и направил на покаяние в монастырь. Грузинские теологи и политологи заявили о политизированности священнослужителей и связали заявления бывшего митрополита с предстоящими в 2020 году парламентскими выборами.

Адвокат Мамаладзе в эфире телекомпании отметил, что в заключении делается все для того, чтобы его подопечный "не получал медицинскую помощь", ему сократили количество свиданий.

Теологи указали на отток верующих после скандала с Мамаладзе

Неправительственная организация "Центр по обучению и мониторингу прав человека" выступила с заявлением о том, что детально изучила дело Мамаладзе и выявила ряд нарушений. Существенные и решающие доказательства вины Мамаладзе были получены с "фундаментальными нарушениями", что ставит под вопрос их достоверность, говорится в сообщении организации, направленном 6 января корреспонденту "Кавказского узла".

"Дело (Мамаладзе) стало причиной внутреннего противостояния и кризиса в церкви", - говорится в заявлении правозащитников.

Теологи считают, что дело Мамаладзе нанесло урон имиджу церкви.

Теолог Леван Абашидзе сказал корреспонденту "Кавказского узла", что семья Мамаладзе обвинила патриархию в подлости, так как, по их мнению, официально синод ходатайствовал об амнистии священника, а неофициально просил отказать в помиловании.

"Патриархия неоднократно заявляла, что не опасается разоблачения и просит обнародовать компромат", - сказал он.

Абашидзе обратил внимание, что семья представляет Мамаладзе как молодого человека, работавшего на серьезной должности в патриархии и выявившего коррупцию. Родные утверждают, что священника подставили, чтобы он не смог расследовать нарушение, однако обнародованные правоохранителями сделанные скрытой камерой видеозаписи говорят об обратном, сказал теолог.

"Мамаладзе не оставляет впечатление очень честного и порядочного священника, борющегося за справедливость. Речь его вульгарна", - сказал Абашидзе. Кроме того, священник интересовался, как раздобыть цианид, и "шутя говорил о необходимости убийства секретаря-референта патриарха", - указал теолог.

При этом Абашидзе допустил, что случаи коррупции в патриархии могли быть. "У нее есть имущество и финансы. Патриархия ежегодно из государственного бюджета получает деньги. Священники и лица, приближенные к церкви, задаются вопросом, куда направляют эти средства", - сказал он. При том теолог отметил, что "нужны какие-то доказательства коррупции".

Абашидзе считает, что дело Мамаладзе отрицательно сказалось на церкви. "Оно криминальное, и неясно, действительно ли Мамаладзе планировал убийство, или его подставили. Скандал сказался на привлечении молодежи в церковь. В дальнейшем это обернется снижением количества верующих", - отметил он.

Доктор теологии, представитель правящего совета фонда патриархии Георгий Андриадзе счел дело Мамаладзе политическим, направленным против патриархии и лично патриарха. По его словам, цель этого дела - уничтожить авторитет церкви в обществе. "После скандала начался отток верующих, церкви полупустые", - сказал теолог корреспонденту "Кавказского узла".

Он предположил, что власти предложили патриархии ходатайствовать о помиловании Мамаладзе, но после не помиловали его, тем самым в глазах общественности сделав виновными патриархию и ее главу.

Андриадзе считает, что в разрушении влияния церкви на грузинское общество заинтересована не только оппозиция, но и правящая партия.

"Дело Мамаладзе - политический спектакль", - отметил он. По словам теолога, вскоре начнется его следующий акт - "говорят, если Мамаладзе не освободят, то будет обнародована информация, дискредитирующая православную церковь", - сказал Андриадзе.

Он предполагает, семья Георгия Мамаладзе выступит со скандальными заявлениями. Но все возможности для скандала уже исчерпаны, отметил теолог.

"После заявления бывшего епископа Петре Цаава, обвинившего патриархию в мужеложстве, уже нельзя сказать ничего более скандального - это максимум. Хуже этого никто другой уже ничего не сможет придумать", - считает Андриадзе.