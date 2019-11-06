Акция в поддержку Мамаладзе прошла у резиденции президента Грузии

06 ноября 2019, 18:52

Участники акции протеста у резиденции президента Грузии потребовали помиловать протоиерея Георгия Мамаладзе. Саломе Зурабишвили заявила, что не будет нарушать мораторий на помилование.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 августа президент Грузии Саломе Зурабишвили не включила Мамаладзе в списки помилованных, а 2 ноября отказалась рассматривать просьбу о помиловании, поданную Синодом, сославшись на подготовку новых правил проведения этой процедуры.

Саломе Зурабишвили предложила пересмотреть процедуру после того, как ее августовское решение о помиловании Рамаза Девадзе, осужденного на 15 лет за убийство полицейского, раскритиковала не только оппозиция, но и члены правящей партии. В конце октября Зурабишвили подготовила новый указ о помиловании и направила его в парламент для корректировки.

Молодежное общественное движение "Смени" организовало акцию протеста у тбилисской резиденции Саломе Зурабишвили. Ее участники развернули плакаты "Свободу Георгию Мамаладзе".

Протестующие заявили о критическом состоянии здоровья осужденного. "Саломе Зурабишвили помиловала убийцу полицейского, педофилов, гангстеров, которые не провели ни дня в тюрьме. Поэтому мы требуем, чтобы Саломе Зурабишвили использовала свое конституционное право и помиловала декана Георгия Мамаладзе, чье состояние здоровья является критическим", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова активиста Димитрия Бидзинашвили, прозвучавшие в эфире "Рустави 2".

"Мы пртестуем против того, что президент помиловала тех, кому никак не полагалось помилование, а тех, кого полагается помиловать, держат в тюрьме", - сказал в эфире телеканала другой протестующий. В сюжете "Рустави 2" были видны десятки участников акции, передал корреспондент "Кавказского узла".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили находится в Батуми, где она сегодня открыла XIII конференцию по обороне и безопасности Грузии (GDSC). "Мораторий является временным актом, издать который у меня есть полное право. Я прекращу мораторий, как только буду готова, и дела будут мной изучены. Вы, наверное, поймете меня - на фоне ажиотажа вокруг предыдущего помилования мне нужно время подумать и не допустить ошибки, которая станет непонятна обществу. Сначала нам нужно работать с новыми правилами, и затем я должна издать новый указ", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Саломе Зурабишвили, сказанные в эфире Первого канала грузинского телевидения.

5 сентября 2017 года суд приговорил Георгия Мамаладзе к девяти годам тюрьмы, признав его виновным в подготовке убийства секретаря грузинского патриарха и незаконном хранении оружия.

Подробно о деле Георгия Мамаладзе можно ознакомиться в статье "Дело об отравлении католикоса Грузии: реальное покушение или интриги в патриархии?", которая опубликована в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".