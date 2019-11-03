Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Фото: Reuters/Ints Kalnins

03 ноября 2019, 06:59

Зурабишвили отложила рассмотрение ходатайства Мамаладзе из-за моратория

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась рассматривать просьбу Синода о помиловании осужденного протоиерея Георгия Мамаладзе до того, как будут разработаны новые правила проведения процедуры.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 сентября 2017 года суд приговорил Георгия Мамаладзе к девяти годам тюрьмы, признав его виновным в подготовке убийства секретаря грузинского патриарха и незаконном хранении оружия. Родственники священника Георгия Мамаладзе провели 3 мая 2019 года у здания патриархии акцию с требованием, чтобы Грузинская церковь подала прошение о помиловании осужденного. В августе 2019 года президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась помиловать Мамаладзе. 31 октября прошение о помиловании Мамаладзе к Зурабишвили направил священный синод Грузинской церкви. Брат протоирея Торнике Мамаладзе рассказал, что состояние здоровья Георгия Мамаладзе очень тяжелое.

Мамаладзе в тяжелом состоянии находится в больнице, приводит слова адвоката Михаила Рамишвили телекомпания "Мтавари архи", эфир которой посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Однако ходатайство Синода не связано с состоянием здоровья Мамаладзе, рассказала журналистам министр юстиции Тея Цулукиани. Синод указывает две причины, по которым, по его мнению, следует освободить священника. "Первое – это семейное положение, а второе – это неоднократные прошения о помиловании. В этом ходатайстве ничего не написано о том, что это ходатайство подготовили, исходя из состояния здоровья", – приводит ее слова "Новости-Грузия".

Родные Мамаладзе 3 мая 2019 года у здания патриархии провели акцию с требованием, чтобы Грузинская церковь подала прошение о помиловании осужденного. Вместе со взрослыми в акции приняли участие трое детей Георгия Мамаладзе. "У нас семья большая, 15 человек. Дети девять лет не увидят отца", – сказала мать осужденного Кетино Мамаладзе.

Она также заявила, что устно объявленный мораторий Зурабишвили не имеет юридической силы и не может помещать главе страны рассмотреть ходатайство Синода.

Зурабишвили не станет рассматривать заявки на помилование, пока не будут разработаны новые правила процедуры, заявили в администрации президента. "На этом этапе ведется работа над новыми правилам помилования, и дела по помилованию пока не возобновились", – говорится в сообщении администрации президента от 2 ноября, направленного корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 18 сентября стало известно о моратории президента Грузии Саломе Зурабишвили на помилование. Она предложила пересмотреть процедуру помилования после того, как ее решение о помиловании 28 августа Рамаза Девадзе, осужденного на 15 лет за убийство полицейского, раскритиковала не только оппозиция, но и члены правящей партии. В конце октября Зурабишвили подготовила новый указ о помиловании и направила его в парламент для корректировки.

Подробно о деле Георгия Мамаладзе можно ознакомиться в статье "Дело об отравлении католикоса Грузии: реальное покушение или интриги в патриархии?", которая опубликована в разделе "Справочник" на "Кавказском узле"..

Примечание:

"В Грузии помилованы 11 осужденных", "Грузинские теологи назвали протоиерея Мамаладзе жертвой провокации", "Юрист патриархии Грузии заявил о причастности митрополита к делу Мамаладзе"

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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