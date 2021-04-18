Арестован обвиняемый по делу о захвате заложников в Тбилиси

18 апреля 2021, 16:00

Тбилисский горсуд постановил заключить под стражу Николоза Цурцумию, обвиненного в захвате заложников в банке. Обвиняемый на заседании суда признал вину.

Как писал "Кавказский узел", на сегодня было запланировано заседание суда для избрания меры пресечения Николозу Цурцумии, задержанному по обвинению в захвате заложников. Обвинение в незаконном хранении оружия с Цурцумии было снято, поскольку у него было не огнестрельное оружие, а сигнальный пистолет.

16 апреля вооруженный человек захватил заложников в филиале "Банка Грузии" в Тбилиси. Силовики задержали его, никто из заложников не пострадал. Расследование дела было начато по статьям о незаконном обороте оружия и захвате в качестве заложников двух или более человек.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и постановил заключить под стражу Николоза Цурцумию, обвиняемого в захвате заложников в «Банке Грузии», сообщает сегодня "ИнтерпрессНьюс".

Сам 28-летний Николоз Цурцумия на заседании Тбилисского горсуда объяснил свои действия непростой жизненной ситуацией и долговым спором с частными лицами. "Да, я признаю себя виновным. Я приношу извинения тем людям, которых напугал", - приводит его слова "Новости-Грузия".

Адвокат Георгий Бардавелидзе объяснил суду, что его подзащитный удерживал заложников, требуя встречи с двумя гражданами, которые отказывались возвращать ему одолженные деньги. По версии защиты, Цурцумия считал, что полиция ничем не сможет ему помочь, и поэтому не стал жаловаться в правоохранительные органы.

"Он и не думал брать людей в заложники, он просто желал восстановить свои нарушенные права", - цитирует Бардавелидзе издание.

Защита просила, чтобы обвиняемый был отпущен под залог, но суд не удовлетворил это ходатайство, информирует издание.

Напомним, часть 2 статьи 144 УК Грузии (захват заложников), по которой обвинен Цурцумия предусматривает до 14 лет лишения свободы.