Полиция рапортовала об освобождении заложников в Тбилиси

16 апреля 2021, 15:39

Правоохранительные органы задержали вооруженного человека, который захватил заложников в филиале банка в Тбилиси. Никто из заложников не пострадал.

Как писал "Кавказский узел", вооруженный человек захватил сегодня заложников в филиале "Банка Грузии" в Тбилиси, полицейские оцепили территорию.

Захватившему заложников в банке в Зугдиди в октябре 2020 года выплатили требуемую сумму, так как человеческие жизни "находятся в приоритете", сказал ранее глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури. Подобные заявления могут спровоцировать волну захватов заложников, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты по вопросам безопасности. Уже в ноябре 2020 года в Грузии произошел второй захват заложников - в здании микрофинансовой организации в центре Тбилиси. После пятичасовых переговоров полиция задержала нападавшего, все заложники были освобождены. Защита задержанного указала, что он не был вооружен, а лишь держал в руке зажигалку в форме ручной гранаты. Второй за месяц захват заложников в Грузии говорит о недостаточной профилактике таких инцидентов, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Сотрудники полиции задержали вооруженного человека, ворвавшегося в банк и взявшего четверых заложников. С нападавшим проводили переговоры двое сотрудников полиции, один из которых - глава патрульной полиции Важа Сирадзе. "Четверо заложников были освобождены поэтапно - по двое, никто не пострадал", - перевел слова Сирадзе в прямом эфире телекомпании "Имеди" по завершении спецоперации корреспондент "Кавказского узла".

Позднее МВД Грузии распространило заявление о происшествии. "Вооруженный мужчина, совершивший сегодня нападение на филиал "Банка Грузии" в Тбилиси, удерживал в заложниках семь человек. 28-летний Н.Ц. был задержан по итогам полицейской операции, которая продолжалась в районе станции метро "Авлабари" более часа", - привел портал "Новости Грузия" заявление ведомства.

Какие требования предъявлял нападавший, полиция не сообщила.

Начато расследование уголовного дела по фактам незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия и захвата в качестве заложников двух или более лиц, сообщил "Интерпрессньюс".

Часть 3 статьи 236 УК Грузии (приобретение огнестрельного оружия) предусматривает до шести лет лишения свободы, часть 4 той же статьи (ношение оружия) - до семи лет лишения свободы. Часть 2 статьи 144 УК Грузии (захват заложников) предусматривает до 14 лет лишения свободы.

По одной из версий, у захватчика были долги по кредитам, сообщил "Sputnik-Грузия" со ссылкой на "Рустави 2". По данным телекомпании, он ворвался в банк с пневматическим ружьем, которое до этого купил в долг.

В Грузии очень строгое законодательство на приобретение оружия. Купить его можно в специализированном магазине, предъявив разрешение на хранение. При этом ношение оружия запрещено. Исключение составляют охотники, но и те во время транспортировки к месту охоты обязаны соблюдать определенные правила, проинформировало издание.