Действия полиции при захвате заложников в Зугдиди дали повод для критики

25 октября 2020, 02:56

Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что захватившему заложников в банке Зугдиди выплатили требуемую сумму, так как человеческие жизни находятся в приоритете. Подобные заявления могут спровоцировать волну захватов заложников, тем более нападавший в Зугдиди пока так и не найден, отметили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты по вопросам безопасности.

"Кавказский узел" сообщал, что 21 октября вооруженный мужчина ворвался в отделение "Банка Грузии" в Зугдиди и взял в заложники 43 человека. В обмен на освобождение большей части заложников полиция предоставила ему автомобиль и полмиллиона долларов. Грабитель с тремя заложниками выехал на этой машине в сторону Абхазии. Ему удалось отпустить их, но не быть пойманным. Председатель Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба заявил, что в случае, если грабитель будет пойман, он будет немедленно выдан Грузии, хотя соглашения об этом нет.

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, комментируя выплату выкупа за освобождение заложников, указал на ценность человеческой жизни, из-за чего напавшему на банк выплатили требуемую им сумму в размере полумиллиона долларов. Однако по информации телекомпании «Мтавари архи», вооруженный человек получил четыре миллиона долларов. Гомелаури не стал сообщать, какие средства были переданы нападавшему, заверив, что они не бюджетные.

«Нет такой суммы, которая может оценить жизнь человека. Будь то десять или сто миллионов долларов – нет большой разницы», - сказал он в эфире «Мтавари архи» 22 октября.

Гомелаури сообщил, что правоохранительные органы и власти страны предприняли «все, чтобы никто не пострадал», и это было первоочередной задачей.

Целью нападавшего была психологическая атака

Доктор военно-политических наук Вахтанг Маисая считает, что захват заложников "не был криминальным нападением, фактически это был террористический акт, инсценированный под ограбление банка".

«На этом указывают все те методы, которые использовал нападавший – военная форма, армейское вооружение, форма передвижения, захват банка и заложников, он выдвинул требования и создал психологический террор», - сказал Маисая корреспонденту "Кавказского узла" 24 октября.

По его мнению, целью нападавшего была психологическая атака. Кроме того, считает эксперт, его целью было не получение выкупа, так как полмиллиона долларов - сумма маленькая для выкупа заложников, "настоящие похитители" подобные суммы не требуют. «Он очень деликатно обращался с заложниками, что также не характерно для такого рода актов. В его задачу не входило причинение им вреда», - сказал он.

Маисая считает, что нападавший – высококвалифицированный профессионал, возможно, офицер спецназа - он весьма грамотно обращался с боевым оружием и контролировал ситуацию. Нападавший был прекрасно подготовлен, хорошо знал план здания банка и, вероятно, у него была информация о сотрудниках банка. «Операция готовилась тщательно, но нападавший – исполнитель и действовал по чьему-то указанию. Это гибридная диверсионная акция, цель которой - накалить ситуацию перед выборами, стимулировать нестабильность не только в регионе, но и на национальном уровне», - сказал эксперт.

По мнению Маисаи, подобные действия служат для проверки работы и координации правоохранительных органов и вероятности создания паники среди населения. Эксперт предположил, что среди заложников мог находиться соучастник захвата, в том числе так называемые "пассивные соучастники", цель которых - создание атмосферы страха, паники, распространение ложной информации. Кроме того, Маисая не исключил, что на территории, прилегающей к банку, также был кто-то из соучастников нападавшего, который сообщал ему о действиях полиции.

«Нападавший действовал по очень четкому плану и использовал несколько резервных планов для отхода. Он действовал исходя из развития ситуации и на ходу менял планы», - сказал эксперт по вопросам безопасности, уточнивший, что на это указывает то, что его все еще не нашли.

Маисая обратил внимание, что ранее в разных странах были случаи, когда при ограблении банков брали заложников и, получив выкуп, скрывались. У правоохранительных органов главная задача всегда – безопасность заложников. По этой причине нападавшему выплатили выкуп – у его в руке была зажата граната, приведенная в боевую готовность – чека была выдернута. Причем манера поведения и его действия указывали на то, что он серьезно настроен и «готов на все».

«У него были боевые гранаты, в руке зажата граната с выдернутой чекой. Эти гранаты приводят к гибели людей на расстоянии 250 метров. Речь шла не только о жизнях заложников, но и стоявших в оцеплении полицейских и зеваках», - сказал Маисая.

Эксперт отметил серьезные недостатки в действия сотрудников правоохранительных органов. В частности, они не создали в начале спецоперации зону оцепления. В результате нападавший даже отпугнул выстрелом одного журналиста, ведущего видеосъемку и слишком близко подошедшего к зданию банка. Полиция, по словам Маисаи, не владела ситуации два часа, в течение которых они попросту не понимали, "с кем имеют дело". Кроме того, по мнению эксперта, в числе недостатков было и то, что не было спикера, информирующего жителей о происходящем, а также то, что не были отключены мобильная связь и интернет. «Нападавший смотрел телевизор. Он получал информацию извне», - указал Маисая.

Он также отметил, что безнаказанность нападавшего привела к росту числа грабежей на следующий день в регионах, в частности, были ограблены инкассатор, бензоколонка, банк и магазины, а также частные дома. «Такой эффект – захвата заложников и получение выкупа, с которым скрылся – действует на психологическом уровне. Нападавший не найден и это создает мотивацию преступникам для дальнейших действий», - сказал он.

Маисая считает, что сейчас необходимо предпринять ряд шагов для того, чтобы избежать роста преступности, в частности, перевести сотрудников МВД на казарменное положение, в два-три раза усилить патрули, возможно, ужесточить законы, провести оперативно-агентурные и оперативно-розыскные мероприятия.

Главе МВД не стоило говорить о готовности платить выкуп

Переговоры с террористами проводятся всегда, а вопрос выполнения их требований зависит от ситуации – каждый случай рассматривается индивидуально и принимаются индивидуальные решения, сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель "Грузинского фонда стратегических и международных исследований", бывший глава информационно-аналитического департамента МВД Шота Утиашвили.

По его мнению, глава МВД совершил ошибку, сказав, что власти и впредь будут платить выкупы в подобных ситуациях. «Если даже собираешься платить, так говорить нельзя. Также нельзя говорить, что эти деньги не из бюджета», - упрекнул он Гомелаури.

Утиашвили отметил, что подобные преступления тяжело спланировать и осуществить, "это не каждый сможет сделать", поэтому, по его мнению, сложно делать выводы, последуют ли в дальнейшем аналогичные преступления. Однако эксперт отметил, что в стране в последнее время наблюдается рост преступности и ухудшение криминогенной ситуации.

Государство показало свою слабость в борьбе с криминалом

Эксперт по вопросам безопасности, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности Теона Акубардия указала на системные ошибки и недочеты правоохранительных органов. Она напомнила корреспонденту "Кавказского узла", что захват заложников в зугдидском банке произошел в дневное время, рядом со зданиями госструктур, в том числе и полиции.

«В центре города в банк ворвался вооруженный человек с гранатой и автоматом в руках, взял заложников. В результате спецоперации он достигает своих целей - берет выкуп и скрывается. На четвертый день спецоперации он не найден и не идентифицирован. Все это указывает на существующие ошибки и не одного-двух человек, а на системные», - сказала Акубардия.

Она также сообщила, что в стране наблюдается увеличение числа преступлений на фоне снижения количества завершенных расследований, что может говорить о серьезных проблемах в МВД. Для исправления ситуации, по ее мнению, требуются существенные реформы полиции. «Все указывает на слабость государства в борьбе с криминалом. Власти говорят о готовности заплатить выкуп за заложников и сами же ведут неправильную коммуникацию, неправильно формулируют сам процесс. Была затянувшаяся реакция на захват заложников в банке», - сказала она.

По ее мнению, "основной целью террориста было запугивание и создание атмосферы опасности".

Акубардия предполагает, что случаи грабежей, произошедшие на следующий день после захвата заложников, стали только началом, они распространяться и могут привести к «очень тяжелым результатам», поскольку есть повод думать, что преступники могут остаться безнаказанными. Есть также опасность того, что и впредь будут брать заложников. «Перед выборами власти не пойдут на создание рисков для жизни заложников. Была соблюдена безопасность их жизни и здоровья, но совершенно неприемлемо то, что террорист смог скрыться, и его следы не нашли», - отметила она.