Полицейские машины на месте ограбления банка в Зугдиди. Стоп-кадр видео https://russian.rt.com/ussr/video/794790-gruziya-zahvat-zalozhnikov-bank

22 октября 2020, 18:42

Абхазия пообещала помочь Грузии в поимке грабителя банка

Абхазия усилила охрану границы с Грузией, чтобы ее не пересек человек, разыскиваемый после нападения на банк в Зугдиди. В случае задержания грабителя он будет немедленно выдан Грузии, хотя соглашения об этом нет, заверил глава абхазского Совета безопасности.

"Кавказский узел" сообщал, что 21 октября вооруженный мужчина ворвался в отделение "Банка Грузии" в Зугдиди и взял в заложники 43 человека. В обмен на освобождение большей части заложников полиция предоставила ему автомобиль и полмиллиона долларов. Грабитель с тремя заложниками выехал на этой машине в сторону Абхазии. Ему удалось отпустить их, но не быть пойманным.

В связи с информацией о возможных попытках этого человека проникнуть на территорию Абхазии, местные силовые структуры приведены в режим усиленной работы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба. "Помимо пограничников есть и другие правоохранительные структуры, которые в настоящее время несут дежурство, чтобы не допустить этого человека через границу", - уточнил он.

В случае задержания этого человека передадут Грузии, несмотря на отсутствие соответствующих договоренностей, заверил Шамба. "С нашей стороны не будет задержек, мы не видим никаких препятствий, чтобы передать его грузинской стороне", - сказал Шамба.

Он считает маловероятным наличие у разыскиваемого гражданства Абхазии. "В этом случае его будет ждать более строгое наказание в Абхазии, нежели просто передача правоохранительным органам Грузии. На данный момент мы можем только подозревать, что он двинется в нашу сторону, и в этом случае он будет виновен как минимум в попытке незаконного пересечения границы", - добавил Сергей Шамба.

У разыскиваемого есть возможность перебраться на абхазскую сторону, считают местные жители. "Если он поднимется выше селения Хвашигвери, то там <...> граница с Абхазией проходит не по реке, а по лесополосе, и там ему даже легче будет зайти на абхазскую сторону [чем по реке Ингури]", - указал корреспонденту "Кавказского узла" житель Зугдиди Геронтий Каличава.

Примечание:

"Грузинский министр осужден по делу о банкротстве банка "Карту", "Украина отказалась экстрадировать в Грузию Зураба Адеишвили", "Аналитики нашли политическую подоплеку в аресте счетов основателей "ТВС банка".

Автор: Беслан Кмузов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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