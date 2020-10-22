Освобождены все заложники из банка в Зугдиди

22 октября 2020, 07:20

Все 43 заложника, захваченные в филиале "Банка Грузии" в Зугдиди, освобождены. Нападавшему удалось скрыться, он разыскивается, сообщило сегодня МВД Грузии.

Как писал "Кавказский узел", десятки сотрудников и клиентов отделения "Банка Грузии" в Зугдиди были взяты 21 октября в заложники, на место прибыли полицейские и спецназ. Сотрудница банка, которой удалось сбежать, рассказала, что вооруженный мужчина несколько раз выстрелил и потребовал от всех лечь на пол. Позже стало известно, что сотрудникам правоохранительных органов удалось освободить пожилых людей из отделения банка. Вечером вооруженный мужчина после получения денег от силовика покинул здание банка в Зугдиди с тремя заложниками. Остальные заложники, как сообщил один из них, освобождены.

Вооруженный мужчина, покинувший вечером 21 октября здание "Банка Грузии" с несколькими заложниками, выехал в сторону Абхазии, сказал корреспонденту "Кавказского узла" редактор издания Livepress Геронтий Каличава.

"Он отпустил всех заложников, оставил только троих. С ними добровольно пошел в качестве заложника начальник полиции Самегрело-Земо Сванети Автандил Галдава. Он заменил одного из заложников по своей инициативе", - заявил Геронтий Каличава.

Человек в маске вышел из здания с гранатой в поднятой руке, сел в полицейский автомобиль, предоставленный злоумышленнику министерством внутренних дел, в который было положено полмиллиона долларов США, и выехал из города, рассказал Геронтий Каличава. Во время движения автомобиля полиция не сообщала, где этот автомобиль и куда он направляется.

Все захваченные в филиале "Банка Грузии" в Зугдиди 43 заложника освобождены, налетчик разыскивается, заявило сегодня утром МВД Грузии. Освобождение заложников произошло около четырех утра по московскому времени.

"Усилиями полиции, в результате тяжелых и длительных переговоров, на протяжении дня поэтапно была освобождена большая часть, которых сменил директор департамента полиции Самегрело - Земо Сванети Автандил Галдава. Позднее Автандил Галдава и трое заложников вместе с нападавшим покинули здание банка", - говорится в заявлении Министерства внутренних дел Грузии, направленном "Кавказскому узлу".

В своем заявлении МВД не сообщает, где именно были освобождены трое заложников и находится ли в настоящее время Галдава с нападавшим. Однако освобождение троих заложников произошло непосредственно его усилиями, отмечает МВД Грузии.

В заявлении ведомства указано, что из здания банка освободили всех 43 заложников, их здоровью ничего не угрожает. Силовики продолжают интенсивные оперативно-разыскные мероприятия с целью задержания нападавшего, информировало МВД Грузии.

Все заложники вернулись в Зугдиди, в региональном управлении полиции проводятся допросы освобожденных граждан, сообщило сегодня издание "Новости-Грузия".