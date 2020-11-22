Два за месяц захвата заложников в Грузии показали пробелы в работе силовиков

22 ноября 2020, 17:08

Версия следствия о том, что Леван Зурабашвили использовал оружие при нападении на офис микрофинансовой организации, не подтвердилась, сообщила прокуратура Грузии. Второй за месяц захват заложников в Грузии говорит о недостаточной профилактике таких инцидентов, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Как писал "Кавказский узел", 20 ноября МВД сообщило, что вооруженный мужчина захватил заложников в здании микрофинансовой организации в центре Тбилиси. После пятичасовых переговоров полиция задержала нападавшего, все заложники были освобождены. Защита задержанного - 31-летнего Левана Зурабашвили – указала, что он не был вооружен, а лишь держал в руке зажигалку в форме ручной гранаты, и вел себя неагрессивно. Требования, озвученные Зурабашвили, позволяют расценить его поступок как "искренний протест", пояснили адвокаты.

Леван Зурабашвили требовал от парламентариев запретить азартные игры на территории страны, предоставить банкам возможность выдавать кредиты под 7% годовых и снизить до этой ставки уже выданные кредиты, а также разрешить фармкомпаниям получать 10% прибыли. Требования он озвучил в одной из соцсетей. Лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили поддержал позицию Зурабашвили, указав, что его партия уже давно выдвигает те же требования.

Прокуратура предъявила Левану Зурабашвили обвинение по статье о захвате двух и более заложников. По версии следствия, Зурабашвили ворвался в офис микрофинансовой организации и, угрожая предметами, похожими на огнестрельное оружие и гранату, взял в заложники 19 человек в обмен на выполнение своих требований. В здании он находился на протяжении трех с половиной часов.

"По делу проведено не одно следственное и процессуальное действие, также исходя из действий обвиняемого по делу, назначена психиатрическая экспертиза, которая изучит его психическое состояние во время преступления", - говорится в сообщении прокуратуры, направленном сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

Ведомство настаивает на предварительном задержании Зурабашвили, подчеркивается в сообщении.

Первоначально дело было возбуждено по части 2 статьи 144, а также частям 3 и 4 статьи 236 Уголовного кодекса Грузии (захват более двух лиц в качестве заложников и противоправное хранение и ношение огнестрельного оружия).

Не исключено, что Зурабашвили – человек с неустойчивой психикой, и толчком для его действий стал случай захвата заложников в Зугдиди в октябре, сказал корреспонденту "Кавказского узла" психолог, профессор социальных наук "Свободного университета" Георгий Нижарадзе.

Есть большая вероятность, что случаи захвата заложников, в том числе с тяжкими последствиями, будут происходить и впредь, добавил он. "Этот прецедент очень опасен, так как серьезные сроки заключения не останавливают от убийств", - сказал Нижарадзе.

21 октября вооруженный мужчина ворвался в отделение "Банка Грузии" в Зугдиди и взял в заложники 43 человека. В обмен на освобождение большей части заложников полиция предоставила ему автомобиль и полмиллиона долларов. Мужчина с тремя заложниками выехал на этой машине в сторону Абхазии, после чего отпустил людей, а сам скрылся. В нападении в Зугдиди с захватом заложников участвовал Бадри Эсебуа, сообщило 26 октября МВД Грузии.

Ранее в Грузии не было случаев захвата заложников, отметил Георгий Нижарадзе. Эти сведения подтвердил и доктор военно-политических наук Вахтанг Маисая.

У правоохранительных органов есть возможность предотвращать подобные случаи с помощью агентурно-оперативных мероприятий, узнавая о намерении человека приобрести огнестрельное оружие или захватить заложников, добавил Вахтанг Маисая. "Агентурная сеть работает эффективно, и четко можно выявить таких людей и провести с ними профилактическую работу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом Маисая предположил, что действия Зурабашвили можно было квалифицировать как злостное хулиганство с отягчающими последствиями. "Человек зашел и высказал свой социальный протест. При сегодняшней психологически сложной социальной ситуации, на улицах всякое может случиться", - сказал он.