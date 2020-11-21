Подозреваемый в захвате заложников в Тбилиси отказался сотрудничать со следствием

21 ноября 2020, 18:20

Действия Левана Зурабашвили, задержанного по подозрению в нападении на офис быстрых займов и захвате заложников в Тбилиси, не представляли реальной угрозы, так как у него в руках была зажигалка в форме гранаты, заявили его адвокаты. По их словам, мужчина отказывается давать показания. Требования Зурабашвили во время захвата заложников поддержал лидер Лейбористской партии Грузии.

Как писал "Кавказский узел", МВД Грузии 20 ноября сообщило, что вооруженный мужчина захватил заложников в здании микрофинансовой организации в центре Тбилиси. После пятичасовых переговоров полиция задержала нападавшего, все 17 заложников были освобождены.

Задержанный требовал от депутатов парламента текущего созыва поправок в три закона: запретить азартные игры на территории страны; предоставить банкам возможность выдавать кредиты под семь процентов годовых и снизить до этой ставки уже выданные кредиты, а также разрешить фармацевтическим компаниям получать десять процентов прибыли. Требования он озвучил в одной из социальных сетей.

31-летний Леван Зурабашвили, задержанный за захват заложников в Тбилиси, не был вооружен - он держал в руке зажигалку в форме ручной гранаты, сообщила сегодня журналистам его адвокат Ирма Чкадуа. Она также отметила, что в момент совершения нападения на офис расположенной на проспекте Церетели микрофинансовой организации MBC ("Микро Бизнес Капитал") ее подзащитный был трезв.

По словам Чкадуа, ее подзащитный не проявлял агрессии и не требовал никаких денежных сумм, а, наоборот, попросил кассира закрыть кассу, чтобы никто не подумал, что он пришел грабить. "Мы все видели, что он не вел себя агрессивно с заложниками, несколько заложников спокойно покинули здание, у каждого из них была возможность передвигаться", – сказала адвокат.

Чкадуа считает, что поступок ее клиента - это "искренний протест", что было видно из его требований. "Он в течение долгого времени был жертвой азартных игр, продал машину для погашения части долгов, у него есть 12-летний ребенок и, как он сам заявляет, не хочет, чтобы его ребенок оказался в такой же ситуации, как он сам", – подчеркнула адвокат, слова которой приводит "Интерфакс".

По словам другого адвоката задержанного Георгия Чочуа, Зурабашвили пока не предъявили обвинения, и он пользуется правом на молчание. "Пока мой подзащитный использует право на молчание. Другой информации у нас нет. Он не хочет говорить", – заявил Чочуа. Он также указал, что Зурабашвили не оказывал давления на заложников, и все они чувствуют себя хорошо, передает "Sputnik-Грузия".

Министерство внутренних дел Грузии распространило официальную информацию о начале расследования инцидента, указав, что ворвавшийся в офис микрофинансовой компании мужчина был вооружен. Следствие ведется по пункту "в" части 2 статьи 144, а также частям 3 и 4 статьи 236 Уголовного кодекса Грузии (захват более двух лиц в качестве заложников и противоправное хранение и ношение огнестрельного оружия), цитирует сегодня информацию МВД GEORGIAinform.

Еще вчера, 20 ноября, лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили призвал власти удовлетворить требования захватившего заложников мужчины, отметив, что его партия уже давно выдвигает те же требования. "Мы этого требуем уже годы: 1. Запретить азартные игры, 2. Максимальный предел ставки на кредиты в банках определить в размере 7%. 3. Сделать медикаменты доступными для пенсионеров. Призываю власти удовлетворить требования грабителя", – приводит слова Шалвы Нателашвили "Грузия Online".

Напомним, 21 октября вооруженный мужчина ворвался в отделение "Банка Грузии" в Зугдиди и взял в заложники 43 человека. В обмен на освобождение большей части заложников полиция предоставила ему автомобиль и полмиллиона долларов. Грабитель с тремя заложниками выехал на этой машине в сторону Абхазии, после чего отпустил людей, а сам скрылся. В нападении в Зугдиди с захватом заложников участвовал Бадри Эсебуа, сообщило 26 октября МВД Грузии. До сегодняшнего дня о его задержании не сообщалось.