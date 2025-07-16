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21:32, 16 июля 2025

Акции у парламента Грузии предшествовал митинг у мэрии

Акция протеста у парламента Грузии. Фото Publika от 16.07.25, https://www.facebook.com/photo?fbid=1498089134923965&set=a.715406393192247, (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России)

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На 231-й день протестов активисты сторонники евроинтеграции заблокировали движение у парламента Грузии. Сегодня днем активисты собрались у мэрии, потребовав отправить в отставку мэра Тбилиси в связи с гибелью людей при обрушении части аварийного дома.

Как писал "Кавказский узел", протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

Активисты в 231-й день непрерывных протестов заблокировали движение по проспекту Руставели у парламента Грузии, сообщила сегодня Publika.

Требования участников протеста остаются неизменными - они добиваются назначения новых выборов и в парламент и освобождения всех арестованных в связи с протестами.

Перед зданием мэрии в Тбилиси прошла акция протеста с требованием к руководителям города взять на себя ответственность за обрушение аварийного здания в  центральном районе, недалеко от привокзальной площади, в результате чего погибли два человека и один получил ранения. У входа в мэрию Тбилиси мобилизованы силы полиции. Вокруг здания были установлены металлические ограждения. 

"Произошли уже несколько трагедий из-за безответственного подхода мэрии. Все новые жертвы практически каждый месяц. И каждый раз виновным оказывается население. Это отвратительно! Пусть мэр Каха Каладзе ответит за трагедию, пусть уйдет в отставку", - привело слова участников акции JamNews.

В Тбилиси 14 июля обрушился жилой дом — погибли два человека, еще один в реанимации. МВД Грузии начало расследование по статье о нарушении строительной безопасности, пишет издание.

Жители дома - 102 человека, временно размещены администрацией Дидубийского района в 11 гостиницах. Жильцам разрешили вывезти вещи - но под наблюдением спасателей и по жесткому графику. Территория вокруг здания оцеплена, установлен временный забор.

Во время обрушения погибли прохожий и женщина, занимавшаяся уличной торговлей. Дато Бартиа  шел мимо с сестрой на рынок за мясом, когда на них рухнула часть здания. Мужчина погиб на месте, его сестру увезли в больницу с переломами, она остается в реанимации. В селе Балда Мартвильского района, откуда они родом - сейчас траур. Вторая погибшая – Манана Дарахвелидзе, торговала перед зданием.  "В холод и в жару она стояла со своим маленьким магазинчиком ради 20 лари в день", - рассказывают близкие. Манана Дарахвелидзе родом из Рачи. К моменту прибытия скорой она была мертва, сообщило агентство "Новости Грузия". 

Мэрия утверждает, что давно предлагала жильцам расселить дом, который считался аварийным - но не все дали согласие.  Оппозиция обвиняет мэрию в халатности и "системном равнодушии" - аварийное здание никак не было огорожено, вокруг не было даже предупредительных знаков. «Единое Национальное движение» подало жалобу в прокуратуру, требуя расследовать «преступное бездействие» мэра Кахи Каладзе и мэрии Тбилиси, говорится в публикации.

Участники акции протеста у мэрии направились маршем по улицам Тбилиси к парламенту, передает Tbilisi Life.

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Автор: "Кавказский узел"

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