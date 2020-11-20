Заложники в Тбилиси освобождены

20 ноября 2020, 20:15

Вооруженный мужчина, захвативший заложников в Тбилиси, требовал от депутатов парламента текущего созыва поправок в три закона. После пятичасовых переговоров полиция задержала нападавшего, все заложники освобождены.

Как писал "Кавказский узел", девять заложников были захвачены в здании микрофинансовой организации в центре Тбилиси, их удерживает вооруженный мужчина, сообщило сегодня МВД Грузии.

Правоохранительные органы задержали мужчину, напавшего на офис микрофинансовой организации в Тбилиси в результате спецоперации и переговоров, длившихся примерно пять часов, сообщил корреспондент "Кавказского узла"

"Все заложники освобождены и вооруженный нападавший задержан. На этом этапе ведутся следственные действия", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова главы патрульной полиции Важи Сирадзе в прямом эфире телекомпании "Имеди".

Мужчина, захвативший заложников, требовал принять изменения в трех законах с участием всех депутатов парламента текущего созыва, так, чтобы избиратели смогли увидеть, за кого они голосуют на выборах. В частности, он требовал: запретить азартные игры на территории страны; предоставить банкам возможность выдавать кредиты под семь процентов годовых и снизить до этой ставки уже выданные кредиты, а также разрешить фармацевтическим компаниям получать десять процентов прибыли. Требования он озвучил в одной из социальных сетей. При этом он не пытался скрыть лицо. Незадолго до завершения спецоперации, нападавший освободил двоих заложников, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 21 октября вооруженный мужчина ворвался в отделение "Банка Грузии" в Зугдиди и взял в заложники 43 человека. В обмен на освобождение большей части заложников полиция предоставила ему автомобиль и полмиллиона долларов. Грабитель с тремя заложниками выехал на этой машине в сторону Абхазии, после чего отпустил людей, а сам скрылся. В нападении Зугдиди с захватом заложников участвовал Бадри Эсебуа, сообщило 26 октября МВД Грузии. До сегодняшнего дня о его задержании не сообщалось.