90 украинцев ожидают пропуска через границу на Верхнем Ларсе

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Количество граждан Украины, ожидающих пропуска на территорию Грузии после выдворения из России, выросло до 90. Правозащитники призвали оказать им помощь.

Как писал "Кавказский узел", десятки граждан Украины после выдворения из РФ ожидают проверки личности в подвале на "Верхнем Ларсе", так как Грузия отказывается пускать их на свою территорию до окончания процедуры. Еду, воду и медикаменты им предоставляет только одна волонтерская организация, жить они вынуждены в подвальном помещении недостроенного здания близ КПП. К концу июня на границе находились 57 украинцев.

Уже 90 украинцев оказались запертыми на российско-грузинской границе в ожидании пропуска, все они вынуждены жить в помещении без коммуникаций антисанитарных условиях, сообщил 16 июля Центр защиты прав человека “Мемориал”*.

Группа Volunteers Tbilisi, помогающая гражданам Украины на границе, назвала ситуацию “гуманитарной катастрофой” и объявила сбор помощи, призвав жителей Тбилиси приносить продукты длительного хранения и предметы гигиены в пункт на территории Храма Святой Троицы. Тех продуктов и лекарств, которые волонтеры приобретают сами, уже не хватает на всех.

“В помещении всего 17 спальных мест, температура почти 40°C, нет свежего воздуха. Людей выводят в туалет по одному, под конвоем. Заканчивается еда”, - говорится в сообщении Telegram-канала организации. Волонтерская группа опубликовала видео, снятое украинцами в помещении на КПП: на записи они демонстрируют, что люди вынуждены спать на полу на собственных вещах и в тех же помещениях сушить одежду, которую удалось постирать.

По информации волонтеров, одного человека из подвала госпитализировали, причем бригада согласилась везти его в больницу только за плату - им заплатили 500 лари (около 184 долларов США). Госпитализированный мужчина находится в тяжелом состоянии, он перенес инсульт и частично парализован.

Политзаключенный Андрей Коломиец, которому в июле удалось вернуться на родину после десятилетнего заключения в России, пробыл на КПП несколько дней. По его словам, выдворенных из РФ украинцев пропускают через границу редко и лишь по нескольку человек, а многие живут в подвале месяцами.

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