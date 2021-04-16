Захват заложников произошел в тбилисском банке

16 апреля 2021, 13:08

Вооруженный человек захватил заложников в филиале "Банка Грузии" в Тбилиси, полицейские оцепили территорию.

Вооруженный человек ворвался в филиал банка возле станции метро "Авлабар" и взял в заложники несколько человек. Территория возле здания оцеплена, станция метро закрыта. На месте мобилизована полиция, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир грузинской телекомпании "Мтавари архи".

В филиале на момент нападения находились трое операторов и один охранник, следует из заявления "Банка Грузии", зачитанного в эфире телеканала.

Полицейские продолжают стягивать силы к месту происшествия. У банка появились бригады скорой помощи и сотрудники отряда специального назначения. Как заявляют очевидцы, выстрелов слышно не было, написал ТАСС в 12.29 мск.

"Кавказский узел" ранее сообщал о захвате заложников в отделении "Банка Грузии" в Зугдиди. В октябре 2020 года там были взяты в заложники 43 человека. В обмен на их освобождение полиция предоставила вооруженному мужчине автомобиль и полмиллиона долларов. Грабитель с тремя заложниками выехал на этой машине в сторону Абхазии, после чего отпустил людей, а сам скрылся. В декабре полицейские заявили, что задержали брата подозреваемого. Он свою вину не признал. В январе по делу о захвате заложников был задержан бывший полицейский.