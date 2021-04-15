Магазин, в котором 12 апреля захватили заложников. Владикавказ, 13 апреля 2021 г. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла"

15 апреля 2021, 10:21

Житель Владикавказа арестован по делу о захвате заложников

53-летний мужчина, подозреваемый в захвате заложников во владикавказском магазине, заключен под стражу по решению суда.

Как писал "Кавказский узел", днем 12 апреля 53-летний житель Владикавказа, по версии следствия, около часа удерживал 11 человек в качестве заложников в магазине на улице Куйбышева, угрожая самодельной бомбой. Мужчина требовал, чтобы с ним связалось руководство Управления МВД по Северной Осетии. Когда его задержали, выяснилось, что в его сумке был муляж взрывного устройства, сообщил Следственный комитет. Сотрудница магазина рассказала подробности захвата заложников.

В отношении жителя Владикавказа возбуждено дело по пунктам "г, д, ж" части 2 статьи 206 УК России (захват заложников). "По ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение в содеянном", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета по Северной Осетии.

Отметим, что часть 2 статьи 206 УК России (захват заложников) предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Примечание:

"Обвиняемый в захвате заложников в Каспи объявил голодовку", "Члены отряда "Сасна Црер" приговорены к длительным срокам заключения", "Задержан брат подозреваемого в захвате заложников в Зугдиди".

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