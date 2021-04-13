Сотрудница магазина рассказала подробности захвата заложников во Владикавказе

13 апреля 2021, 16:47

Мужчина, захвативший заложников во владикавказском магазине, ранее приходил туда под видом покупателя, а до приезда полиции отказался отпустить беременную женщину и детей, рассказала одна из работниц магазина.

Как писал "Кавказский узел", днем 12 апреля 53-летний житель Владикавказа окло часа удерживал, по версии следствия, 11 человек в качестве заложников в магазине на улице Куйбышева, угрожая самодельной бомбой. Мужчина требовал, чтобы с ним связалось руководство Управления МВД по Северной Осетии. Когда его задержали, выяснилось, что в его сумке был муляж взрывного устройства, сообщил Следственный комитет.

Одна из продавцов магазина «Доступ», в котором мужчина захватил заложников, рассказала сегодня корреспонденту «Кавказского узла» на условиях анонимности подробности инцидента. По ее словам, мужчина, захвативший их вместе с покупателями в заложники, неоднократно заходил в магазин, в том числе дважды - 12 апреля. В первый раз он приценивался к кепке, консультировался, прошелся по залу и вышел, а минут через 40 вернулся и взял их в заложники, рассказала женщина.

"Зашел и угрожающе сказал, чтобы мы закрыли двери. Он показал нам сумку, к сумке шел провод. От провода он держал какое-то устройство, на котором была кнопка, и угрожал "Я нажму, если вы меня не будете слушать". Он наш покупатель, приходил в магазин, мы сначала не восприняли всерьез, но [поверлии] когда он сказал "Я не шучу, выйдите сюда, чтобы я вас видел". Мы уже потом вышли, я начала его снимать на камеру, чтобы он не заметил, другая девушка тоже снимала", - рассказала бывшая заложница.

Сотрудницы магазина, по ее словам, восприняли всерьез его обещание, что "отсюда никто живым не выйдет". "Мы даже на сумку не смотрели, мы видели, что он держит руку на кнопке. Он поставил сумку, сел на табуретку, двери мы уже закрыли. Зарина была в конце зала, она сразу покупателей увела на кухню, чтобы они не нервничали", - рассказала продавец магазина.

По ее словам, в магазине на тот момент было 11 человек, среди них беременная женщина и двое детей. Сотрудники магазина стали просить мужчину отпустить детей и беременную женщину, на что тот ответил, что «отсюда живым никто не выйдет».

Все длилось чуть более часа, сказала она. "Он хотел разговаривать с сотрудниками МВД, но, так как у нас не было их номеров, я позвонила в 112 и объяснила ситуацию. Там ответили, что отправят к нам бригаду. Он говорил: «Я всех убью, я всех взорву, я не один»", - рассказала женщина.

Магазин «Доступ» находится в оживленном и многолюдном месте на цокольном этаже здания. Там же находятся другие магазины, а также фитнес-центр. Рядом с этим зданием располагаются кинотеатр «Дружба», ТЦ «Глобус», Центральный рынок, салоны сотовой связи, ломбард, ювелирный магазин, банкоматы, офисы разных организаций и остановки общественного транспорта, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Мужчина убеждал заложников, что его сообщники с такими же сумками находятся в поликлинике и в кинотеатре «Дружба». "Он говорил: "Если не я, они все взорвут". Мы пытались пойти с ним на контакт, предлагали чай, кофе, чтобы он начал с нами разговаривать. От чая он отказался, сказал, что у него с собой есть кола… Он говорил: "Вы все равно здесь умрете". Через какое-то время ему стало жарко, и он начал снимать куртку, я предложила включить вытяжку, было тяжело дышать, потому что кругом все было закрыто. Когда я пошла включать вытяжку, заодно взяла еще и сковородку, на всякий случай. Вытяжку включила, посмотрела на покупателей, они были на кухне, беременная плакала, женщина с ребенком в туалете закрылись. Я пришла и сковородку поставила так, чтобы он не видел. Тут ему позвонили, видимо, какой-то специалист, и начал с ним разговаривать. Он назвал свою фамилию, запомнила, что он Золоев, 1967 года рождения. Потом он начал рассказывать про свою жизнь", - рассказала бывшая заложница.

По словам женщины, во время разговора по телефону мужчина стал ходить "как маятник" около сумки и положил в нее устройство, которое было у него в руке.

"Когда он усердно начал что-то рассказывать и отвернулся, я схватила сумку. Я почувствовала, что она легкая. Изначально-то мы открытую сумку видели, там было что-то завернутое в фольге, но она была легкая… Я ему говорю: «Чем ты нас пугаешь?». В тот момент одна из девушек открыла двери и выбежала из магазина, и туда зашли сотрудники полиции. Захватчик испугался и убежал внутрь магазина, там сзади на него кинулась покупательница, потом его скрутили полицейские", - рассказала она.

По словам продавца, мужчина требовал разговора с сотрудниками МВД, а были ли у него какие-то требования, она не знает.

Продавцы других магазинов этого мужчину тоже знают и отзываются о нем, как о «нормальном, спокойном человеке», сказала она. При этом сам мужчина сообщил заложникам, что ранее был судим и «ему нечего терять».

Продавец продуктового магазина «Дружба», расположенного через дорогу от места происшествия, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что узнала подозреваемого, когда просматривала ленту в Instagram. По ее словам, он иногда заходил в "Дружбу", но ничего необычного в его поведении она не замечала.

Напомним, что уголовное дело расследуется по части 2 статьи 206 УК РФ (захват заложников), предусматривающей до 15 лет лишения свободы. Информация о мере пресечения подозреваемому, по состоянию на 16.38 мск, на сайте управления СКР по Северной Осетии не опубликована.