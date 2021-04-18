Оцепленная территория на месте захвата заложников в филиале "Банка Грузии". Тбилиси, 16 апреля 2021 г. Скриншот видео "Рустави 2" https://www.facebook.com/rustavi2/videos/501997714158663

18 апреля 2021, 09:46

Следователи изменили версию захвата заложников в Тбилиси

С Николоза Цурцумии, задержанного по делу о захвате заложников в банке в Тбилиси, снято обвинение в незаконном хранении оружия. Находясь в здании банка, обвиняемый не выдвигал требований, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 16 апреля вооруженный человек захватил заложников в филиале "Банка Грузии" в Тбилиси. Правоохранительные органы задержали вооруженного человека, никто из заложников не пострадал. Расследование дела было начато по статье о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и захвате в качестве заложников двух или более лиц.

Задержанному Николозу Цурцумия предъявлено обвинение в захвате в качестве заложников двух и более человек, сообщил 16 апреля со ссылкой на адвоката Георгия Бардавелидзе Interpressnews.

Обвинение по статье о незаконном обороте огнестрельного оружия или боеприпасов с него сняли, так как то, что у него было, "не было огнестрельным оружием", пояснил адвокат.

Часть 3 статьи 236 УК Грузии (приобретение огнестрельного оружия) предусматривает до шести лет лишения свободы, часть 4 той же статьи (ношение оружия) - до семи лет лишения свободы. Часть 2 статьи 144 УК Грузии (захват заложников) предусматривает до 14 лет лишения свободы.

"Цурцумия до сих пор пользуется правом хранить молчание", - сказал Бардавелидзе. Он также подчеркнул, что его подзащитный не выдвигал никаких требований, когда находился в здании банка. "Объектом его интереса не были ни банк, ни лица, находившиеся внутри, он однозначно указал об этом в личном разговоре", - отметил адвокат.

Бардавелидзе рассказал, что судебное заседание по делу, назначенное на 18 апреля, пройдет дистанционно.

Ранее в эфире Общественного вещателя Грузии адвокат заявлял, что у задержанного было не огнестрельное оружие, как утверждает обвинение, а сигнальный пистолет.

Обвиняемый не пояснил, почему пошел на такой шаг, но "у него беременная жена, у которой серьезные проблемы со здоровьем.... сопутствующие проблемы с сердцем, что значительно осложняет ее состояние", а семья живет бедно, приводятся слова Бардавелидзе на сайте телеканала.

Напомним, захватившему заложников в банке в Зугдиди в октябре 2020 года выплатили требуемую сумму, так как человеческие жизни "находятся в приоритете", сказал ранее глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури. Подобные заявления могут спровоцировать волну захватов заложников, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты по вопросам безопасности. Уже в ноябре 2020 года в Грузии произошел второй захват заложников - в здании микрофинансовой организации в центре Тбилиси. После пятичасовых переговоров полиция задержала нападавшего, все заложники были освобождены. Защита задержанного указала, что он не был вооружен, а лишь держал в руке зажигалку в форме ручной гранаты. Второй за месяц захват заложников в Грузии говорит о недостаточной профилактике таких инцидентов, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Примечание:

"Житель Владикавказа арестован по делу о захвате заложников", "Бывший полицейский задержан в Грузии после захвата заложников", "Подозреваемый в захвате заложников в Тбилиси отказался сотрудничать со следствием".

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