Панченко сообщила подробности задержания в Геленджике

16 апреля 2021, 09:10

Полицейские в Геленджике задержали и доставили в участок координатора краснодарского штаба Навального Анастасию Панченко и сопровождавшего ее оператора. После опроса их отпустили, а местные жители упрекнули задержанных в том, что они "баламутят народ", сообщила сегодня ночью сама активистка.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 апреля силовики задержали координатора краснодарского штаба Навального Анастасию Панченко и двух сотрудников штаба, когда они ехали в Геленджик для подготовки репортажа. После опроса в полиции они в тот же день были освобождены.

Силовики задержали Анастасию Панченко после ее приезда в Геленджик, сообщил вечером 15 апреля адвокат Михаил Беньяш. "Только что в Геленджике задержан координатор штаба Навального, Анастасия Панченко. Ее вместе с оператором доставили в местный отдел полиции. Поступила жалоба, что Анастасия выкрикивала "антиполитические лозунги", – написал Беньяш в своем Telegram-канале.

После прибытия адвоката в отдел полиции, его отказывались пропустить к следователю, сообщил защитник. "На проходной меня к Панченко не пускают <…>. В дежурке телефон не берут", – пожаловался он.

В 21.36 мск адвокат сообщил, что активисты отпущены. "У Панченко и Дениса взяли объяснения и выпустили", – написал Беньяш в своем Telegram-канале.

После того, как активисты вышли из отделения полиции, их на улице ожидали несколько жителей, возмущенные их деятельностью, сообщила Панченко в своем Telegram-канале. "Меня отпустили после долгого опроса. Сейчас к нам подошли люди и говорят, что мы "баламутим Геленджик", – пояснила она.

Активистка также опубликовала видео, на кадрах которого показаны пожилая женщина и парень, выступающие в роли жителей Геленджика. Действие происходит в темное время суток. "Просто противно, понимаете? Противно, ребят, не баламутьте народ", – заявила пожилая жительница.

"Мы хотим сказать и донести до вас о том, чтобы нас оставили в покое <…> Вы делаете рекламу нашему городу <…>, вы оскверняете мой город. Он имеет какую-то [социальную] проблему, но мы ее не видим", – заявил в свою очередь молодой человек.

Далее между адвокатом Михаилом Беньяшем и двумя жителями возник спор, в ходе которого они потребовали беседы с Анастасией Панченко. Беньяш на это ответил, что он представляет ее интересы как адвокат и им следует обращаться к нему. Жители продолжили настаивать на разговоре с активисткой, деятельность которой, по их словам им не нравится, поскольку они относятся негативно с освещению проблем Геленжика. Получив отказ от адвоката, женщина с парнем ушли, а активисты проследовали в такси.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на странице "Преследование активистов".