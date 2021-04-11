Силовики пришли в новый штаб Навального в Ростове-на-Дону

11 апреля 2021, 11:15

Сотрудники полиции, которые сегодня с 2.50 мск стучатся в дверь нового помещения штаба Навального в Ростове-на-Дону, объяснили свой визит жалобой соседей, сообщила координатор Ксения Середкина.

О визите силовиков сообщила сегодня координатор ростовского штаба Навального Ксения Середкина.

"В наш новый штаб ломится полиция. На вопросы не отвечают", - написала она около 2.50 мск в своем Twitter.

Позднее она написала, что объяснили свой визит тем, что "поступила жалоба от соседей", и продолжают стучать в дверь.

Стуки прекратились около 6.00 мск утра, но спустя несколько часов возобновились, сообщила со ссылкой на Середкинка «Медиазона».

"Сотрудники полиции опять стучат в дверь нашего нового штаба. Называют меня через дверь Ксенией СеЛёдкиной. Громко смеются", - написала она в 9.30 мск на странице штаба Навального в Ростове-на-Дону в Twitter.

Ранее Середкина сообщила, что штаба Навального в Ростове-на-Дону был вынужден переехать.

"На предыдущего собственника, с которым мы сотрудничали более трёх лет, надавили силовики после январских митингов и он попросил нас уйти.

Мы в поиске нового помещения", - написала она на своей странице "ВКонтакте" 8 апреля, отвечая на вопрос пользователя о том, почему в прежнем помещении штаба располагается другая организация.

Напомним, акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в Ростовской области 23 и 31 января. По данным губернатора Василия Голубева, на акции 23 января в областном центре было задержано 75 человек, после акции 31 января 42 участника уличных протестов были отправлены под административный арест, еще 80 активистам назначены штрафы. 25 января Ленинский райсуд города поместил под стражу на восемь суток Ксению Середкину, признав ее виновной в неповиновении силовикам. 28 января суд отказался удовлетворить апелляцию на административный арест Середкиной. Впервые в Ростове-на-Дону суд вопреки нормам закона арестовал мать малолетнего ребенка, указал юрист и правозащитник Павел Чиков. Прокуратура Ростовской области не усмотрела нарушений в аресте координатора ростовского штаба Навального Ксении Середкиной, которая воспитывает 11-летнюю дочь.

"Кавказский узел" также писал, что в Волгограде активистам штаб Алексея Навального также пришлось съехать из офиса в бизнес-центре Волгограда после одностороннего расторжения договора аренды. Координатор штаба Евгений Кочегин расценил ситуацию как часть кампании давления на сторонников оппозиционного политика.

Перед президентскими выборами 2018 года команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". По данным сайта "Штабы Навального", к 23 января 2021 года на юге России продолжали работу лишь три штаба оппозиционера – в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону.