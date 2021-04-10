10 апреля 2021, 19:20

Суд оправдал противника строительства Намахванской ГЭС

Полицейские задержали сегодня активиста общественного движения "Защитники ущелья Риони" Лашу Кутателадзе, однако суд в Кутаиси не нашел в его действиях нарушения закона.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 апреля вопреки обещаниям грузинских властей возобновилась подготовка к строительству Намахванской ГЭС на реке Риони, полиция не пустила протестующих на стройплощадку. МВД заявило, что "в целях защиты безопасности и правопорядка" вводит ограничения на передвижение в районе строительства. 4 апреля в ущелье были доставлены полицейский спецназ и водомет. В тот же день несколько сотен противников строительства ГЭС приняли участие в митинге в селе Гумати Цхалтубского муниципалитета, которое расположено неподалеку. Участники акции протеста провели молебен, а затем установили у здания муниципалитета палатки для ночевки.

Протесты против строительства Намахванской ГЭС продолжаются уже почти полгода. Жители села Намахвани опасаются, что им придется переселяться, так как открытие ГЭС приведет к затоплению 500 гектаров земли, в том числе лесов, пашни, нескольких сел. Также они считают, что открытие гидроэлектростанции приведет к изменениям погодных условий и, как следствие, к неурожаям и голоду. 29 марта премьер-министр Грузии объявил, что строительство Намахванской ГЭС будет приостановлено на 9-12 месяцев, чтобы тщательнее проверить ее воздействие на окружающую среду. К проверке проекта решено привлечь зарубежных экспертов.

Сегодня  силовики задержали активиста общественного движения «Защитники ущелья Риони» Лашу Кутателадзе, составив на него протокол о неповиновении требованиям полиции. Однако Кутаисский городской суд не нашел в действиях Кутателадзе состава правонарушения, поскольку он на своей машине проследовал за экипажем полиции до участка, а о задержании узнал уже в отделении. Интересы активиста в суде представляли члены неправительственной организации «Ассоциация молодых юристов Грузии», сообщила "Грузия Online".

Полиция остановила машину Кутателадзе на трассе Кутаиси-Алпана, когда он направлялся в палаточный лагерь протестующих в Намахвани, уточняется в публикации издания "Новости-Грузия".

Полиция избирательно применяет ограничения на передвижения в ущелье Риони, проверяя только тех, кого считает противником строительства ГЭС, утверждается в сегодняшней публикации RegInfo.

Примечание:

"Сняты ограничения на подачу электроэнергии в Абхазии", "Остановка ИнгурГЭС анонсирована на фоне проблем с электричеством в Абхазии", ""Грузинские экологи выступили против строительства Намахванской ГЭС".

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