Один человек погиб при падении машины с обрыва в Дагестане

09 апреля 2021, 20:37

Автомобиль с четырьмя туристами и водителем сорвался с обрыва в Дагестане, один человек погиб, сообщил информированный источник.

По его данным, инцидент произошел около села Чох в Дагестане. Автомобиль УАЗ, в котором ехали туристы, упал в обрыв.

"Погиб один из пассажиров - турист. В машине были водитель (местный житель) и четверо туристов", - цитирует источник "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в августе 2020 года пятеро детей пострадали при падении грузовика с обрыва в Цунтинском районе Дагестана.