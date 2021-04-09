09 апреля 2021, 20:37

Один человек погиб при падении машины с обрыва в Дагестане

Автомобиль с четырьмя туристами и водителем сорвался с обрыва в Дагестане, один человек погиб, сообщил информированный источник.

По его данным, инцидент произошел около села Чох в Дагестане. Автомобиль УАЗ, в котором ехали туристы, упал в обрыв.

"Погиб один из пассажиров - турист. В машине были водитель (местный житель) и четверо туристов", - цитирует источник "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в августе 2020 года пятеро детей пострадали при падении грузовика с обрыва в Цунтинском районе Дагестана.

Примечание:

"Карачаево-Черкесия стала худшим регионом юга России по числу ДТП с пострадавшими", "Жители Махачкалы после ДТП потребовали ограждений вдоль канала", "Два человека погибли при ДТП в Дагестане". 

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