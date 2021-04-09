09 апреля 2021, 20:37
Один человек погиб при падении машины с обрыва в Дагестане
Автомобиль с четырьмя туристами и водителем сорвался с обрыва в Дагестане, один человек погиб, сообщил информированный источник.
По его данным, инцидент произошел около села Чох в Дагестане. Автомобиль УАЗ, в котором ехали туристы, упал в обрыв.
"Погиб один из пассажиров - турист. В машине были водитель (местный житель) и четверо туристов", - цитирует источник "Интерфакс".
"Кавказский узел" ранее сообщал, что в августе 2020 года пятеро детей пострадали при падении грузовика с обрыва в Цунтинском районе Дагестана.
"Карачаево-Черкесия стала худшим регионом юга России по числу ДТП с пострадавшими", "Жители Махачкалы после ДТП потребовали ограждений вдоль канала", "Два человека погибли при ДТП в Дагестане".
09 апреля 2021, 22:22
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Военно-Грузинская дорога закрыта для всех машин
Проезд через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" в направлении на выезд из России запрещен для всех автомобилей из-за ухудшения погоды в Грузии, сообщили североосетинские спасатели.
09 апреля 2021, 21:30
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Оппозиционеры добились внимания к жилищным проблемам беженцев в Нагорном Карабахе
Минюст отчитался о подготовке законопроекта о предоставлении временного жилья семьям вынужденных переселенцев, принятия которого требовали оппозиционеры на акции в Степанакерте в марте, его планируется рассмотреть на внеочередной сессии Национального собрания, сообщил лидер движения «Мое право» Артур Осипян.
09 апреля 2021, 21:09
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Депутаты уволили арестованного главу Майкопа
Совет народных депутатов Майкопа принял решение о досрочном прекращении полномочий главы города Андрея Гетманова, находящегося под следствием по делу о вымогательстве. Исполняющим обязанности главы города назначен первый замглавы администрации Сергей Стельмах.
09 апреля 2021, 20:52
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Сообщения о минировании судов Волгограда оказались ложными
В зданиях пяти судов Волгограда, куда сегодня поступили сообщения о минировании, опасных предметов не обнаружено, сообщили в объединенной пресс-службе судов по региону.
09 апреля 2021, 20:44
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Жители Галского района объяснили гибель людей при пересечении границы
Погибшие на реке Ингури решили переправиться через реку вплавь, чтобы их не отправили на пятидневный карантин, сообщили в Генпрокуратуре Абхазии. Обычно люди, нелегально пересекающие границу, стараются переходить реку в горах, однако погибшие пытались пройти ниже по течению в период таяния снега и сильного течения, рассказали жители района.
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09 апреля 2021, 20:19
Защита волгоградского патологоанатома Колченко обжаловала приговор
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09 апреля 2021, 16:023
Минобороны Армении привлекло вертолеты для эвакуации сотрудников
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09 апреля 2021, 13:09
Правительство Грузии объявило траур в связи со смертью четырех жителей Абхазии
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09 апреля 2021, 10:471
Родственники пленных перекрыли две трассы в Армении
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09 апреля 2021, 07:55
Защита исключила связь обысков в Сунже с делом Галаева
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09 апреля 2021, 07:37
Задержание ростовского журналиста привлекло внимание коллег
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09 апреля 2021, 22:22
Военно-Грузинская дорога закрыта для всех машин
-
09 апреля 2021, 21:09
Депутаты уволили арестованного главу Майкопа
-
09 апреля 2021, 20:52
Сообщения о минировании судов Волгограда оказались ложными
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09 апреля 2021, 20:17
Руководитель "Артдокфеста" Виталий Манский подвергся нападению
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14 человек задержаны в рамках дела о подготовке теракта в Кисловодске
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09 апреля 2021, 15:31
Сергей Меняйло назначен врио главы Северной Осетии
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09 апреля 2021, 15:121
Вячеслав Битаров ушел в отставку
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Силовики проводят обыски в Минтруда Дагестана
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