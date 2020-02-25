Карачаево-Черкесия стала худшим регионом юга России по числу ДТП с пострадавшими

25 февраля 2020, 07:06

Меньше всего дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими было зарегистрировано в 2019 году в Чечне, где на сто тысяч машин произошло 76 аварий. В числе лидеров рейтинга с наименьшей аварийностью также Ингушетия и Ростовская область. Худший результат среди регионов юга России показала Карачаево-Черкесия.

Рейтинг регионов Российской Федерации по аварийности на дорогах в 2019 году опубликовало 24 февраля РИА "Новости".

Рейтинг подготовили эксперты агентства РИА "Рейтинг" на основе данных Министерства внутренних дел Российской Федерации. При этом учитывались аварии с участием как легковых, так и грузовых машин, а также автобусов.

Меньше всего дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, зафиксировано в Чечне, где на сто тысяч автомобилей произошло 76 таких аварий. При этом число пострадавших в ДТП на сто тысяч человек составило 34, а число погибших на тысячу пострадавших - 251 человек.

В пятерку регионов с наименьшим количеством пострадавших в ДТП из числа регионов юга России также вошли Ингушетия и Ростовская область - в них произошло 158 и 183 аварии на сто тысяч автомобилей соответственно. При этом в Ингушетии число пострадавших на сто тысяч населения составило 73 человека, а в Ростовской области - 102 человека, тогда как число погибших на тысячу пострадавших - 160 и 103 соответственно.

Дагестан занял в рейтинге лишь десятое место со 198 авариями на сто тысяч автомобилей. При этом число пострадавших на сто тысяч населения в республике составило 84 человека, а число погибших на тысячу пострадавших - 135 человек.

15-е, 16-е и 17-е места рейтинга заняли Волгоградская область, Адыгея и Кабардино-Балкария - их показатели по аварийности 212, 212 и 219 соответственно. Число пострадавших на сто тысяч населения - 152, 159 и 104 человека, число погибших на тысячу пострадавших - 75, 123 и 136 человека.

Северная Осетия на 34-м месте рейтинга с показателем аварийности 313 ДТП на сто тысяч автомобилей. Пострадали в республике при пересчете на сто тысяч населения 190 человек, погибли на тысячу пострадавших - 66 человек.

На 44-м месте в рейтинге - Ставропольский край, в котором в 2019 году произошло 323 аварии с пострадавшими на сто тысяч автомобилей. При этом число пострадавших на сто тысяч населения составило 158 человек, а число погибших на тысячу пострадавших - 90 человек.

Краснодарский край занял 57-ю позицию рейтинга с показателем аварийности 357. В регионе на сто тысяч человек населения пострадали в ДТП 185 человек, а на тысячу пострадавших приходится 90 погибших.

Астраханская область и Калмыкия - на 61-м и 63-м местах с показателями 373 ДТП и 384 ДТП с пострадавшими на сто тысяч автомобилей. При этом в регионах 177 человек и 275 человек соответственно пострадали на сто тысяч населения, и 47 и 107 соответственно погибли на тысячу пострадавших.

Худший результат среди регионов юга России показала Карачаево-Черкесия, которая вместе с Владимирской, Омской и Ярославской областями, а также республикой Тыва оказались в пятерке аутсайдеров. В республике в 2019 году произошло 462 аварии с пострадавшими на сто тысяч автомобилей, число пострадавших составило 197 человек на сто тысяч населения, число погибших - 91 человек на тысячу пострадавших. Для сравнения в Тыве, занявшей последнюю строчку рейтинга, эти показатели составляют 858, 265 и 121 соответственно.

По данным экспертов, в 2019 году количество дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, в России снизилось на 2,2 процента. Уменьшилось также число пострадавших - на 6,8 процента и число погибших - на 1,9 процента, информирует "Российская газета".