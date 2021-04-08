Гибель Темирбаева в Чечне напомнила о заговоре против Кадырова

08 апреля 2021, 04:06

Бывший мэр Аргуна Ибрагим Темирбаев погиб в Чечне, его машина упала со скалы в обрыв. Гибели Темирбаева предшествовал многолетний прессинг со стороны кадыровцев, заявил блогер Тумсо Абдурахманов. Он сравнил гибель чиновника со смертью в 2016 году преподавателя Хизира Ежиева.

Авария, в которой погиб бывший мэр Аргуна Ибрагим Темирбаев, произошла 6 апреля.

Автомобиль сорвался в обрыв на трассе между Шатоем и Грозным. Темирбаев скончался на месте от тяжелых травм. По предварительной версии, произошел несчастный случай, пишет 7 апреля "Лента.ру"

Темирбаев руководил Аргуном 15 лет - с 2004 по 2019 годы. В июле 2019 года он покинул должность, пожелав перейти на новую работу. Однако о каком-либо новом назначении Темирбаева не сообщалось.

Как пишет "Кавказ.Реалии" (Минюст включил издание в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента), в начале текущего года Темирбаев вышел на свободу из неофициального заключения в колонии-поселении №3 в Аргуне, где находился полтора года.

Тумсо сравнил гибель мэра Аргуна со смертью преподавателя Ежиева

Гибель Темирбаева обсудил ведущий "Дождя" Павел Лобков с блогером Тумсо Абдурахмановым. "Темирбаев внезапно пропал из информационного пространства, и вот тут его обнаруживают в машине, которая упала с обрыва. То есть человека нигде не было, потом он садится в машину, падает с обрыва, и о том, что он существовал, узнают только те, кто его помнит", - отметил Лобков.

Тумсо Абдурахманов в связи с гибелью Темирбаева вспомнил преподавателя грозненского вуза Хизира Ежиева, который погиб, предположительно, "в результате падения с обрыва".

Преподаватель экономики в Грозненском государственном техническом университете Хизир Ежиев был похищен 19 декабря 2015 года. Информацию об этом жители Чечни, в том числе его студенты, рассылали через соцсети и мобильные приложения. 1 января 2016 года в лесу на окраине села Рошни-Чу Урус-Мартановского района было найдено его тело.

"Он точно так же был похищен, затем по загадочным обстоятельствам якобы сбежал из ОВД города Грозного, а потом оказался лежащим на дне обрыва в Урус-Мартановском районе. Здесь с Темирбаевым, я думаю, случилось то же самое. Его очень медленно убивали, с момента, как "Новая газета" писала о ситуации с ним, что его прессуют в кадыровских тюрьмах. И вот с тех пор его, видимо, методично и медленно убивали, а вчера (6 апреля) окончательно его все-таки убили", - сказал блогер.

Абдурахманов отметил, что Темирбаев был "аргунским царьком". "Неприлично роскошно жил в Аргуне", - отметил блогер.

Абдурахманов напомнил, что Темирбаев был абсолютно лоялен Кадырову, "который восхвалял его при каждом удобном случае". А отношения между ними испортились после того, как в гостях у мэра Аргуна заместитель министра внутренних дел Чечни генерал Апты Алаудинов дал "шуточный подзатыльник" портрету Кадырова.

По версии "Новой газеты", Алаудинов угодил в опалу из-за шуточного подзатыльника портрету Рамзана Кадырова. Сам Алаудинов это опроверг, призвав не верить "каждому сплетнику".

"На самом деле, возможно, покажется, что это какая-то нелепая история, но для кадыровской Чечни это вполне реальные вещи", - отметил блогер.

Кадыров в 2019 году упоминал Темирбаева в контексте слухов о заговоре

В октябре 2019 года "Новая газета" сообщила о "масштабной зачистке", задержаниях и пытках высокопоставленных чеченских чиновников, заподозренных в нелояльности Рамзану Кадырову. Позднее на ЧГТРК "Грозный" был показан специальный репортаж на эту тему, в котором чиновники категорически отвергли свою причастность к какому-либо заговору против Кадырова, объясняли свое отсутствие на рабочих местах нахождением в отпусках, и выражали преданность Кадырову. Информация об отравлении Рамзана Кадырова заговорщиками из числа его приближенных может быть элементом пиара Кадырова, предположили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Сам Кадыров объявил недостоверной информацию "Новой газеты" о задержаниях и пытках чеченских чиновников.

Издание отмечает, что именно при Темирбаеве Аргун и аргунская "секретная тюрьма" стали известны как место зачистки представителей чеченского ЛГБТ-сообщества. При этом трещина в отношениях Кадырова и Темирбаева появилась, по данным "Новой газеты", еще в 2006 году, когда в Нальчике собрались влиятельные чеченские силовики и предложили бывшему президенту Чечни Алу Алханову поддержку. На встрече, помимо, к примеру, братьев Ямадаевых присутствовал и Темирбаев.

В декабре 2019 года глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о заговоре против него, про который ранее сообщали в СМИ. Он заявил, что в случае настоящего заговора его участники "не ходили бы по этой республике". Кадыров перечислил тех, кто "ни в каком заговоре не участвовал". "Ни Ислам (Кадыров), и Халид (Вайханов), ни Шамхан (Денилханов), ни Руслан (Яхьяев) - никто из них не причастен. Однако он не исключил серьезного участия в заговоре лишь Ибрагима Темирбаева. "Их них, из всех фамилий, вот Темирбаев... Если бы у Темирбаева получилось, он встал бы против", - сказал он, но не сообщил, что стало с Темирбаевым после информации о заговоре.