Визит Пашиняна в Москву стал элементом предвыборной борьбы в Армении

08 апреля 2021, 03:25

Избирателям в Армении не важно, кого из кандидатов поддерживает Кремль, им нужны гарантии безопасности и решение социальных проблем, заявил Армен Варданян, комментируя визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву. Тесные связи с Кремлем могут обернуться для Пашиняна потерей части электората, отметил Степан Даниелян. Поддержка Путина важна для Пашиняна в свете его соперничества с Робертом Кочаряном, указала Наира Айрумян.

Как писал "Кавказский узел", 7 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России заявил, что Азербайджан до сих пор не выдал пленных. Путин и Пашинян обсудили и экономические вопросы, в том числе строительство в Армении атомной электростанции.

Накануне этой встречи Пашинян заявил, что отношения с Россией являются приоритетом для правительства Армении. Поездка Пашиняна в Москву связана с досрочными выборами в парламент, он пытается заручиться поддержкой Владимира Путина, указали опрошенные "Кавказским узлом" российские и армянские политологи.

На встрече армянского премьера с российским президентом обсуждался больший спектр вопросов, приоритетным стало обсуждение трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, сказал корреспонденту "Кавказского узла" политолог Армен Варданян. Пашинян, в частности, призвал Россию содействовать в возвращении пленных, отметил он.

«Россия выступила гарантом выполнения договоренностей. И в заявлении Пашиняна был скрытый упрек России, так как отказ выполнять договоренности наносит урон ее репутации», - считает политолог.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года в Москве представители Армении, Азербайджана и России сделали совместное заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе. Согласно достигнутым договоренностям, непризнанная Нагорно-Карабахская республика утратила контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом". 11 января 2021 года руководители трех стран вновь встретились в Москве, чтобы обсудить реализацию соглашения. Хотя стороны заключили соглашение о перемирии, карабахский конфликт не урегулирован, из-за чего Минская группа ОБСЕ, вероятно, в ближайшее время инициирует обсуждение статуса непризнанной республики, предположили опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи, указав также на непоследовательность России в этом вопросе. Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Армянская сторона также затронула вопрос строительства АЭС, это может быть связано с намерениями привлечь российские инвестиции, предположил Вартанян.

«Кроме того, в повестке обсуждений были вопросы военно-технического сотрудничества. Война нанесла материальный ущерб армии, который необходимо восстановить», - напомнил он.

Пашинян на встрече заявил Путину, что намерен обсудить с ним вопрос строительства в Армении новой атомной электростанции (АЭС) с участием России, сообщили 7 апреля "Ведомости". Стоимость строительства новой станции в Армении оценивается в 5 миллиардов долларов.

Политолог предположил, что стороны также обсудили внутриполитическую ситуацию, но за закрытыми дверьми, чтобы избежать обвинений во вмешательстве России во внутренние дела Армении. «Не думаю, что российский президент открыто выскажет свои симпатии кому-либо из армянских политиков. Для Кремля не важно, кто будет в Армении у власти. Но лично к Пашиняну в Кремле, полагаю, относятся с недоверием», - отметил Варданян.

Встреча с российским лидером не принесет Пашиняну каких-либо бонусов, считает политолог. «На решение избирателя не влияет, кого Кремль поддерживает. Избирателя интересуют вопросы обеспечения безопасности и решение социальных проблем. Встреча в Кремле может подействовать на небольшой процент электората, который так или иначе связан с Россией», - сказал Варданян.

"Стремление получить легитимность от внешних сил вызовет негатив в обществе. Особенно, после осенней войны в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха) и нейтралитета России в этой войне. Ментальность в обществе изменилась. Если раньше политические силы стремились показать, что их поддерживает Кремль, то сейчас не афишируют, так как это может оттолкнуть избирателя", - заявил он.

По словам Варданяна, политический кризис в Армении на данном этапе можно считать преодоленным: политические силы готовятся к выборам, а раз они согласились участвовать в избирательном процессе, то, стало быть, согласились и на разрешение кризиса посредством выборов. «Уличная борьба исчерпала себя. Острого политического кризиса нет. Но если выборы будут сфальсифицированы, то кризис разгорится вновь и еще больше углубится», - предположил он.

Напомним, что после трехстороннего заявления о прекращении огня в Армении начались протесты с требованием об отставке Никола Пашиняна. В марте, после четырех месяцев протестов, премьер объявил о досрочных парламентских выборах, они назначены на 20 июня.

Политолог Степан Даниелян согласен, что встреча была связана с трехсторонним заявлением, реализация которого имеет большое значение для России. «Россия не желает, чтобы что-то препятствовало выполнению договоренностей. Российский президент сам заявил, что отказ от реализации договоренностей чреват негативными геополитическими последствиями, и что надо быть предельно осторожными», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Кремль дает Пашиняну некую фору, но это не значит, что он относится к нему положительно, считает Даниелян. Наоборот, отношение к нему негативное, предположил политолог. «Однако Кремль не станет открыто вмешиваться во внутриполитические процессы», - уверен он.

Даниелян усомнился, что к премьер-министру есть доверие с российской стороны. «Пашинян не контролирует ситуацию в стране. Стране, у которой серьезные отношения с Арменией, нужна стабильная и предсказуемая власть, с которой можно выстраивать долгосрочные отношения. Но даже если с Пашиняном есть какие-то договоренности по реализации соглашений и процесс идет, нет доверия к его команде, которая неоднократно [негативно высказывалась] в адрес России. И в России не могут не учитывать эти факторы», - отметил политолог.

Визит в Москву не даст бонусов Пашиняну в Армении, так как если он продемонстрирует тесные отношения с Кремлем, то потеряет часть электората, считает Даниелян. «Основной политически активный электорат Пашиняна имеет антироссийские взгляды. Премьер-министр рискует его (электорат) потерять. А те, кто увидит его тесные отношения [с Кремлем], зададутся вопросом, зачем голосовать за него, если есть Кочарян, у которого отношения с Кремлем лучше», - сказал он.

Второй президент Армении Роберт Кочарян заявил в эфире программы "Познер", что намерен участвовать во внеочередных парламентских выборах.

По его мнению, визит в Москву не отразится на внутриполитическом кризисе в Армении. «Другой вопрос - кризис разрешится или еще более углубится после выборов. Пока на политическом поле есть Пашинян и его команда, каких-либо разрешений в политической жизни не будет, даже после выборов. И если ему удастся репродукция власти, мы вступим в еще более острый этап нестабильности. На этом этапе еще можно убедить людей, что будут выборы и возможны перемены. Но если после выборов изменений не будет, начнется деструкция», - подчеркнул политолог.

По его словам, традиция ездить в Москву в преддверии выборов была всегда. «Но сейчас сложилась совершенно иная ситуация. Тогда Армения была победившая страна, которая имела серьезный вес в регионе, ее роль была важна. Сейчас это другая страна, с иной территорией, с иным экономическим и военным потенциалом. Изменилось также поведение соседних стран, в частности Турции, которая стала более агрессивной. Отношение России к армянским властям прежде было более доверительное. Сейчас этого нет. Близкие к Кремлю средства массовой информации и телевидение высказывают открыто оскорбительное и пренебрежительное отношение к Пашиняну и благосклонность его основному сопернику Кочаряну. В околокремлевских средствах массовой информации прежде не было, чтобы к лидеру оппозиции было подобное демонстративно положительное отношение», - сказал Даниелян.

Судя по темам, озвученным в официальной части встречи, речь шла о строительстве новой АЭС, закупке миллиона доз российской вакцины [от коронавируса], об открытии коммуникаций без упоминания внутренней ситуации в Армении, отметила политический обозреватель Наира Айрумян.

«Ощущение было такое, что Пашинян предложил свою цену и начал торг [...] Путин пару дней назад по видеосвязи говорил с Кочаряном, и Песков (пресс-секретарь российского президента) признал, что они часто общаются как добрые приятели. В свою очередь, Пашинян специально отметил, что они с Путиным тоже постоянно на связи. То есть, даже в этом вопросе проявляется ожесточенная конкуренция между Пашиняном и Кочаряном», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Поскольку ответ Путина не прозвучал, вряд ли можно говорить о бонусах для Пашиняна, отметила политобозреватель. «После осенней войны ситуация в Армении изменилась, и для немалого числа избирателей поддержка Путина уже далеко не бонус. Вековой миф о всемогуществе России, о том, что она безраздельно властвует в регионе, сломался, и теперь для избирателей не является бесспорным основанием поддержка Путина», - считает Айрумян.

Россия продвигает в Армении несколько планов, и Пашинян – только один из них, предположила она. «Вопрос в том, сколько будет стоить Армении тот или иной план. Не исключено, что ценой власти в Армении может стать передача Мегринского коридора», - сказала она.

Азербайджан на основании ноябрьских договоренностей 2020 года рассчитывает на открытие транспортного коридора через армянский Мегри из "материковой части" Азербайджана в его нахичеванский эксклав - Зангезурский коридор. Армения настаивает, что соглашения о Зангезурском коридоре не было.

Поездка в Москву перед выборами – это традиция, которой давно пора положить конец, подчеркнула политобозреватель. «Возможно, это произойдет, если участники предвыборной гонки придут к консенсусу и договорятся об отказе от внешней поддержки», - заключила Айрумян.

Новости о протестных акциях армянской оппозиции "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Протесты в Армении".