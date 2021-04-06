Сагеева связала разглашение своих переговоров с претензиями Битарова

06 апреля 2021, 19:10

Следователи не установили заказчиков "слива" телефонных разговоров и переписки журналистки Мадины Сагеевой, как и авторов угроз ей в соцсетях. Сама журналистка связывает это преследование с руководством Северной Осетии и лично Вячеславом Битаровым, который подал к ней иск о защите чести и достоинства.

Как писал "Кавказский узел", суд в Северной Осетии приговорил бывшего оператора офиса продаж МТС Юлию Накани к полутора годам условного заключения за нарушение тайны переписки и неправомерный доступ к компьютерной информации журналистки Мадины Сагеевой. По словам Сагеевой, содержание ее телефонных разговоров становилось известно широкому кругу лиц как минимум с 2018 года.

Журналист Мадина Сагеева довольна исходом дела о разглашении ее переговоров. Главным результатом она считает то, что факт нарушения ее права на тайну переписки и телефонных переговоров, гарантированного Конституцией России, признан судом.

"Накани - не стрелочница, она соучастник преступления. Какую информацию можно получить от оператора сотовой связи? Где я бываю, кому звоню - это личная информация обо мне и членах моей семьи. Человек, сливая эту информацию, подвергает опасности не только меня, но и моих детей, и не понимать этого не может. Это непростительно", - сказала она "Кавказскому узлу".

Сагеева уверена, что осужденная действовала в интересах руководства республики, хотя следствие не установило конкретных лиц. "Я предполагаю, что осужденная действовала в интересах тех людей, о которых я пишу, и которым это не нравится. Я точно знаю, кому не нравится моя журналистская деятельность - это глава республики Вячеслав Битаров, который даже в суд на меня подал с первоначальным требованием запретить мне публиковать о нем негативную информацию", - сообщила она.

В июле 2020 года глава Северной Осетии Вячеслав Битаров подал иск против Мадины Сагеевой - он через суд потребовал от журналистки миллион рублей, посчитав негативными сведениями оценки его работы. Также иск против Сагеевой подал глава администрации Владикавказа Тамерлан Фарниев: он заявил, что указанные в публикации в телеграм-канале alanianews24 сведения о крупной февральской аварии на водозаборе, вследствие которой большая часть Владикавказа почти на сутки осталась без водоснабжения, порочат его репутацию.

Журналистка не будет настаивать на дополнительном расследовании или ужесточении приговора Юлии Накани. Также не собирается подавать иск к компании МТС, полагая, что уже принятого решения суда "вполне достаточно".

"Все, кто не брезгует участвовать в подобной травле журналистов, получили сигнал, что закон работает, что люди, призванные охранять этот закон и права граждан, честно выполняют свою работу, несмотря на конъюнктуру. Это важно не только для меня, а для каждого. История Накани - сигнал всем исполнителям, которых используют в грязных играх, а потом оставляют с уголовными делами. Выбор есть всегда. Иногда надо просто сказать "большому человеку": "нет, это незаконно". И небо не упадёт на землю, зато ты не станешь нарушителем закона", - отметила Сагеева.

Следователи также не установили автора угроз, которые Сагеева получала через соцсети, но журналистка не сомневается, что за угрозами стоят те же люди, что и за прослушкой.

"Провластную информацию распространяет большая сеть анонимных каналов в Telegram и групп в Facebook, через эту же сеть публикуются угрозы и клевета в мой адрес. Сразу, как только стало известно о решении суда, авторы каналов разразились грязными угрозами, упоминая моих детей и пожилую маму. В этом случае, как и в случае с Накани, исполнитель тоже (нарушает закон), а заказчик легко угадывается. Я давно планировала написать в правоохранительные органы заявление об угрозах с анонимных каналов. Сейчас опубликованы материалы о моих детях и фото, поэтому мне придется написать такое заявление", - сказала она.

Иск главы администрации Владикавказа Тамерлана Фарниева к Сагеевой с требованием опубликовать опровержение о нем и взыскать миллион рублей только принят судом, на 14 апреля назначена беседа по этому иску, отметила Сагеева. "А иски Битарова и "Баварии" уже почти год рассматриваются. По иску Битарова мы пока даже не дошли до сути, - они никак не могут с претензиями определиться", - утверждает журналистка.

Адвокат Юлии Накани Батраз Кульчиев недоволен решением суда. "Мы планируем обжаловать решение суда. Подача апелляционной жалобы сейчас на подготовительном этапе. Мы требуем полного оправдания", - сказал он "Кавказскому узлу".

По словам защитника, Накани не имеет никакого отношения к публикации личных переговоров. "Она полностью отрицает свою вину. У каждого сотрудника есть логин и пароль для работы в системе, и кто-то использовал ее данные, чтобы получить доступ к переговорам. Она сама этого не делала, нет никаких доказательств ее вины", - отметил адвокат.

За разглашение личных данных абонента несет ответственность не оператор связи, а конкретный человек, получивший доступ к таким данным, отмечает старший юрист Центра защиты прав СМИ* Светлана Кузеванова.

"Если это делал работник оператора связи, пользуясь своим служебным положением и возможностями доступа к переписке, возможно наказание вплоть до лишения свободы. Сама компания, в которой работает сотрудник, к ответственности не привлекается, поскольку уголовному наказанию подлежат только физические лица, организации не несут подобную ответственность. Они могут провести внутреннее расследование обстоятельств, способствовавших такому поведению сотрудника, могут настроить работу, чтобы исключить несанкционированный доступ, провести профилактические мероприятия с другими сотрудниками и еще как-то проработать случившееся, - но отвечать непосредственно за действия сотрудника они не будут", - сказала она "Кавказскому узлу". Иск о компенсации морального ущерба в этом случае можно подавать не к компании, а к сотруднику, который получил доступ к данным личного характера, добавила она.

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента