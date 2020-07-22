Суд принял иск Битарова к осетинской журналистке

22 июля 2020, 11:01

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров через суд потребовал миллион рублей от журналистки Мадины Сагеевой, посчитав негативными сведениями оценки его работы. Сагеева заявила, что не считает свои публикации порочащими главу региона.

Ленинский райсуд Владикавказа зарегистрировал иск о защите чести и достоинства главы республики Вячеслава Битарова. Ответчиком выступает главный редактор газеты "Свободный взгляд" Мадина Сагеева.

В своем иске глава Северной Осетии указал, что журналист распространяет о нем сведения "негативного характера", и попросил суд обязать ответчика "прекратить публиковать в дальнейшем негативные сведения о Битарове Вячеславе Зелимхановиче", сообщила 21 июля "Основа".

По данным издания, к негативным сведениям истец отнес утверждения из публикаций журналиста, такие, как "Битаров смешивает свои интересы как бизнесмена и как государственного служащего" и "Битаров совершил большое количество ошибок в кадровой политике". Вячеслав Битаров в своем иске потребовал компенсацию в миллион рублей и попросил суд взыскать эти деньги в пользу детских домов "Виктория" и "Хуры тын" по 500 тысяч рублей соответственно.

Мадина Сагеева с иском не согласна. "Каждое слово в своих материалах я подтверждаю документально, а правда не может опорочить чью-то честь, негативные сведения, если они правдивы, не являются порочащими. Действительно, факты, которые становятся достоянием общественности в результате моих журналистских расследований, часто оказываются негативными. Именно поэтому я и критикую республиканскую власть - из-за негативных поступков и негативных последствий многих принимаемых решений", - приводит ее слова издание.

По предположению Сагеевой, поводом для иска стали ее публикации о возможном конфликте интересов Битарова как бизнесмена и главы региона. "Будучи одновременно руководителем Северной Осетии и единоличным учредителем группы компаний «Бавария», Битаров регулярно предоставляет поводы задаваться этим вопросом", - цитирует Сагееву "Кавказ.Реалии".

Согласно данным Единого госреестра юрлиц, размещенным на сайте ФНС России, учредителем зарегистрированного во Владикавказе ООО "Группа компаний "Пивоваренный дом Бавария" числится Вячеслав Зелимханович Битаров, а гендиректором – Зелимхан Вячеславович Битаров.

По данным издания, ранее в июле старший брат Вячеслава Битарова Таймураз анонсировал судебный иск против Сагеевой, чтобы защитить честь и достоинство семьи. Он заявил о намерении взыскать с нее миллион рублей, пояснив, что "в некоторых публикациях автор не считал необходимым подкреплять свои утверждения фактами".

В феврале 2018 года суд по иску компании "ФАТ-Агро", входящей в ГК "Пивоваренный дом Бавария", обязал Сагееву опубликовать опровержение информации из статьи о том, что "ФАТ-Агро" стала получателем 136 миллионов господдержки. Арбитражный суд тогда пришел к выводу, что опубликованная 3 августа 2017 года на сайте "Алания 24" статья Сагеевой содержит недостоверные факты и цифры и наносит ущерб репутации "ФАТ-Агро", сообщил 14 февраля 2018 года "Ныхас".

Первые действия по иску Битарова к Сагеевой запланированы на 31 июля, сообщил 21 июля "Регион-онлайн".

На "Кавказском узле" размещена биография Вячеслава Битарова.