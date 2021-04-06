Мадина Сагеева. Кадр видео zaur farniev https://www.youtube.com/watch?v=whdto8I6M9E

06 апреля 2021, 07:18

Оператор МТС осуждена за разглашение переговоров североосетинской журналистки Сагеевой

В Северной Осетии суд приговорил бывшего оператора офиса продаж МТС Юлию Накани к полутора годам условного заключения за нарушение тайны переписки и неправомерный доступ к компьютерной информации журналистки Мадины Сагеевой. 

Дело рассматривалось в Ленинском райсуде Владикавказа. Согласно материалам дела, бывшая оператор офиса продаж МТС передала не установленным следствием третьим лицам содержание телефонных переговоров журналистки Мадины Сагеевой, сообщило 5 апреля издание "ОсНова".

Приговор несправедлив и защита Юлии Накани намерена обжаловать его, заявил ее адвокат Батраз Кульчиев. Сама Юлия Накани ни в ходе следствия, ни во время суда своей вины не признала.

Уголовное дело было возбуждено после того, как Сагеева заявила в УФСБ по Северной Осетии о своих подозрениях в регулярном прослушивании ее телефонных разговоров, сообщило 5 апреля издание "Кавказ. Реалии"*.

Впоследствии материалы дела были переданы в Управление Следкома РФ по Северной Осетии. Оперативники установили факт неправомерного доступа к телефонным разговорам 14 января 2017 года. Согласно материалам дела, вход в компьютерную программу Marti, используемую в МТС, был выполнен под паролем Накани, сообщало ранее издание*.

По словам Сагеевой, она еще в 2018 году поняла, что содержание ее телефонных разговоров становится известно широкому кругу лиц. "Когда же дело стало касаться моих детей, когда анонимные пользователи соцсетей стали мне писать о том, в какое время и где они находятся, больше молчать уже не могла", - процитировало Мадину Сагееву издание*.

Напомним, что ранее "Кавказский узел" сообщал об иске против самой Мадины Сагеевой: в июле 2020 года глава Северной Осетии Вячеслав Битаров через суд потребовал от журналистки миллион рублей, посчитав негативными сведениями оценки его работы.

Также против журналистки Мадины Сагеевой подал иск в суд глава администрации Владикавказа Тамерлан Фарниев. Он заявил, что указанные в публикации в телеграм-канале alanianews24 сведения о крупной февральской аварии на водозаборе, вследствие которой большая часть Владикавказа почти на сутки осталась без водоснабжения, порочат его репутацию. Глава Владикавказа попросил суд признать эти сведения не соответствующими действительности, обязать автора удалить их и опубликовать опровержение, взыскав с нее миллион рублей, сообщило 5 апреля издание E-osetia.ru

* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

Примечание:

"Арест Швецовой актуализировал вопрос о кадровых чистках в силовых структурах Северной Осетии", "Предвыборную борьбу во Владикавказе оживил скандал с коммунистами", "Спецназовец из группировки Гагиева отправлен в психбольницу".

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