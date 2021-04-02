Власти Грузии и оппозиция обменялись упреками за политический кризис

02 апреля 2021, 14:00

Нежелание грузинской оппозиции отказаться от идеи проведения повторных выборов в парламент привело к угрозе срыва евроатлантической интеграции Грузии, заявили представители "Грузинской мечты". Ограничение финансирования Евросоюзом ударит по всей Грузии, хотя за политический кризис должны отвечать только власти страны, возразили оппозиционеры.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 марта грузинская оппозиция начала протестные акции во всех регионах страны с требованием досрочных парламентских выборов и освобождения политзаключенных. 29 марта премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с приехавшим в страну представителем президента Евросовета Кристианом Даниэльсоном заверил, что правительство готово пойти на компромисс с оппозицией, чтобы разрешить политический кризис в стране. 31 марта представитель президента Евросоюза Кристиан Даниэльсон с сожалением констатировал, что ни одна из партий Грузии не подписала соглашение по выходу из кризиса.

31 октября 2020 года в Грузии прошел первый тур парламентских выборов, а 21 ноября в 17 мажоритарных округах прошел второй тур. По данным ЦИК, "Грузинская мечта" набрала 48,22% голосов. Она получила 90 мандатов из 150. Оппозиция отказалась участвовать в деятельности парламента в первый же день его работы. Представители грузинской оппозиции неоднократно указывали на расхождение информации НПО в итоговых протоколах голосования с данными ЦИК. Активисты направили в Центризбирком жалобы, но ни одна из них не была удовлетворена. Дисбаланс в итоговых протоколах вызван тем, что в голосовании принимали участие находящиеся в карантине и самоизоляции из-за коронавируса избиратели, пояснили власти Грузии.

1 апреля группа депутатов парламента Евросоюза выступила с совместным заявлением, в котором предостерегла власти Грузии от последствий отсутствия компромисса по выходу из политического кризиса. В частности, в заявлении сказано о приостановке дальнейших финансовых перечислений. "Мы призываем лидеров Грузии незамедлительно принять меры. На карту поставлено будущее отношений между ЕС и Грузией", – привела сегодня цитату из заявления "Грузия Online".

"И правящая партия, и основные оппозиционные партии, участвовавшие в переговорах, виноваты в таком результате, при этом особая ответственность лежит на правящей партии", – также привел сегодня ТАСС заявление депутатов парламента Евросоюза.

Для того чтобы преодолеть политических кризис, и власти, и оппозиция Грузии должны пойти на уступки, считает вице-президент Центра стратегических и международных исследований Хизер Конли. "Политические партии Грузии показали нам, что для них важна политическая торговля, а не страна. Обе стороны должны пойти на очень болезненный компромисс. Они должны сделать приоритетом свою страну, безопасность страны, а не политическую торговлю. Неважно, насколько справедливой они считают эту торговлю", – привел сегодня на своем сайте слова Конли грузинский телеканал "Рустави-2".

Власти Грузии и оппозиция должны индивидуально изложить свое видение по выходу из кризиса, считает лидер грузинской партии "Граждане" Алеко Элисашвили. "Грузия находится в политическом кризисе в результате упертой позиции политических партий", – привел сегодня его слова на своем сайте телеканал "Рустави-2".

Евроатлантическая интеграция Грузии после совместного заявления депутатов находится в реальной опасности, считает член партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе. "Впервые в истории Грузии реальная угроза евроатлантическому будущему Грузии", – привел сегодня на своем сайте ее слова телеканал "Рустави-2".

За сложившийся в Грузии политический кризис должны отвечать только власти, в то время как последствия от ограничения Евросоюзом в финансировании угрожают всей стране, отметил член партии "Лело" Григол Гегелия. "Грузинская мечта" делает все, чтобы диалог между властями и оппозицией не продолжался в конструктивном ключе", – привел сегодня его слова телеканал "Рустави-2".

Заявление депутатов Европарламента отражает только лишь их позицию, а не всего Европарламента, считает депутат парламента Грузии от партии "Грузинская мечта" Гиви Миканадзе. "Это заявление нескольких депутатов Европарламента, это не вся позиция Европарламента по данному вопросу. Примечательно, что финансовые санкции, которые вы подчеркиваете, не вводятся Европейским парламентом, решение принимает Европейская комиссия", – привел сегодня его слова Civil.ge.

По мнению Миканадзе, заявление евродепутатов используется грузинской оппозицией для срыва переговоров с властями, сказано в публикации.

"Грузинская мечта" больше не будет рассматривать вопрос о досрочных выборах, который поднимает оппозиция, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. "У нас не будет времени, чтобы зря тратить его на эти бесполезные и абсолютно непродуктивные переговоры <…> Нет никаких знаков вопроса в связи с легитимностью результатов [выборов]", – привел сегодня на своем сайте его слова грузинский "Первый канал".

Представитель оппозиционного "Единого национального движения" Саломе Самадашвили заявила, что слова премьер-министра – это доказательство, что правящая партия не желает достичь компромисса с оппозицией. Представитель оппозиционной партии" Европейская Грузия" Гиги Церетели подчеркнул, что оппозиция требует новых выборов, которые "должны принести разрядку политического кризиса", что никоим образом нельзя считать "капризом", передал сегодня CIvil.ge.

Новости о выборах 2020 года в Грузии "Кавказский узел" опубликовал на специальной тематической странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта"?".