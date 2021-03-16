Представители ивент-индустрии вышли на акцию протеста в Батуми

16 марта 2021, 14:26

Ведущие, фотографы, операторы и музыканты провели сегодня около здания правительства Аджарии в Батуми акцию протеста с требованием разрешить проведение массовых мероприятий.

Как сообщал "Кавказский узел", в Грузии оппозиция, активисты и предприниматели неоднократно выходили на акции протеста с требованием ослабить введенные ранее из-за коронавируса ограничения. С 1 марта в стране была разрешена работа ресторанов в закрытых помещениях, кроме выходных дней. Также открылись детсады, а вузам и профучилищам разрешено проводить экзамены. С 15 марта заработали спортзалы, театры и курорты. Ограничения вернутся, если жители и туристы не будут соблюдать профилактику по коронавирусу, предупредили власти.

За сутки в Грузии подтверждены 537 тестов на коронавирус, а общее число случаев заражения COVID-19 достигло 275 685. За сутки от коронавируса в стране скончались восемь пациентов, а общее число смертей от COVID-19 возросло до 3658, следует из информации, опубликованной сегодня на правительственном сайте "StopCov.ge".

Несколько десятков представителей ивент-индустрии, в том числе музыканты, операторы, фотографы и ведущие, вышли сегодня на акцию протеста перед зданием правительства Аджарии в Батуми. Они потребовали разрешить им работу на фоне снятия прочих введенных ранее в стране ограничений по коронавирусу, сообщил сегодня на своем сайте телеканал "Рустави-2".

Протестующие пожаловались, что длительное время остаются без дохода, в то время как имеют кредиты в банках. Они потребовали от властей назвать сроки, когда в регионе будет разрешено проводить массовые мероприятия, сказано в публикации.

Участники акции потребовали встречи с главой региона Торнике Рижвадзе. "Я – оператор. Всю жизнь работаю в этом направлении... Наше требование – разрешить нам работать. Если можно, чтобы театр работал, пришли 200 человек и сели, почему нельзя провести небольшое мероприятие? Пусть скажут причину. Если эта сфера больше не нужна – уйдем и что-нибудь другое придумаем. Единственная наша просьба, чтобы нам уделили внимание – встретились и поговорили", – привел сегодня "Sputnik Грузия" слова одного из участников акции Роина Горадзе.

Также протестующие пожаловались, что из-за ограничений вынуждены работать тайком – устраивать мероприятия в отделенных местах, в домах, за что время от времени подвергаются штрафам. В случае, если власти не отреагируют на их просьбу о встрече, они пригрозили перекрыть одну из дорог, передало издание.

Напомним, что с 15 марта в Грузии началась вакцинация от коронавируса. На первом этапе прививки получают врачи, после них будут вакцинированы пожилые, постояльцы домов престарелых и обслуживающий их персонал.

Динамика распространения вируса, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". О том, какие условия карантина сложились в Грузии, что и кому запрещено – в справке "Кавказского узла" "Условия карантина в Грузии".

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".