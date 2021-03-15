Спортзалы, театры и курорты возобновили работу в Грузии

15 марта 2021, 07:20

В Грузии с сегодняшнего дня возобновили репетиции театры и ансамбли, открылись спортзалы и горные курорты. Ограничения вернутся, если жители и туристы не будут соблюдать профилактику по коронавирусу, предупредили власти страны.

Как сообщал "Кавказский узел", в Грузии предприниматели и активисты неоднократно выходили на акции протеста с требованием ослабить введенные ранее ограничения из-за коронавируса. В стране с 1 марта была разрешена работа ресторанов в закрытых помещениях, за исключением выходных дней, детских садов, вузам и профучилищам разрешено проводить экзамены. Кроме того, открылись музеи и библиотеки. При этом остался в силе комендантский час – ограничения на передвижение действуют с 21.00 до 05.00 по местному времени (20.00 - 04.00 мск), масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

За сутки в Грузии подтверждены 268 тестов на коронавирус, а общее число случаев заражения COVID-19 достигло 274 989. За сутки от коронавируса в стране скончались пять пациентов, а общее число смертей от COVID-19 возросло до 3648, следует из информации, опубликованной сегодня на правительственном сайте "StopCov.ge".

В Грузии с сегодняшнего дня отменена еще одна часть введенных ранее из-за коронавируса ограничений. Театрам разрешено возобновить репетиции, открылись спортивные и фитнес-залы, а студенты вузов и профессионально-технических училищ могут заниматься учебой в очной форме, сообщил сегодня на своем сайте телеканал "Рустави-2".

Также в стране возобновили работу школьные кружки, профессиональные ансамбли. С 1 апреля ожидается снятие другой части ограничений. В частности, с этой даты смогут вернуться к полноценной работе театры и ансамбли, пишет сегодня "Sputnik-Грузия".

Кроме этого, в Грузии с сегодняшнего дня открылись и горные курорты. При этом власти подчеркнули, что в случае, если жители и туристы не будут соблюдать профилактические меры, то ограничения могут быть введены снова, сообщил сегодня на своем сайте грузинский "Первый канал".

Динамика распространения вируса, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". О том, какие условия карантина сложились в Грузии, что и кому запрещено – в справке "Кавказского узла" "Условия карантина в Грузии".

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".