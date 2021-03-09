Грузинские рестораторы назвали недостаточным частичное снятие ограничений

09 марта 2021, 03:19

Заведениям общепита в Грузии разрешено пускать посетителей в закрытые помещения, но лишь до комендантского часа и в будние дни. Отрасль находится на грани выживания, владельцы около половины заведений разорились, отметили опрошенные "Кавказским узлом" рестораторы. По их словам, основной доход рестораны и бары получают по ночам и в выходные.

Как писал "Кавказский узел", власти Грузии решили снимать ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса, поэтапно, но участники акций считают, что правительство делает это слишком медленно. С 1 марта была разрешена работа ресторанов в закрытых помещениях, за исключением выходных дней, детских садов, вузам и профучилищам разрешено проводить экзамены. Кроме того, в стране открылись музеи и библиотеки. При этом остался в силе комендантский час – ограничения на передвижение действуют с 21.00 до 05.00 по местному времени (20.00 - 04.00 мск), масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

С 8 марта в Тбилиси разрешено посещение закрытых помещений в ресторанах, однако, по решению Координационного совета по борьбе с пандемией, послабление будет действовать с ограничениями: работать в таком режиме можно только в будние дни с 05.00 до 21.00 по местному времени (с 04.00 до 20.00 мск), то есть до наступления комендантского часа.

Владелец трех баров Зураб Читая заявил корреспонденту "Кавказского узла", что для заведений общепита, в особенности баров, такие разрешения едва ли станут облегчением. «У нас 90 процентов чеков закрываются после 21 часа. Так что с 8 марта мы сможем заработать от силы 10-15 процентов от прежнего дохода», - отметил он.

То, что ранее власти разрешили работать заведениям общепита на открытых площадках, не дало им никакого дохода. «В феврале была холодная погода, и люди не могут сидеть долго. При этом запретили даже пользоваться пледом», - уточнил Читая.

Владелец бизнеса Котэ Габричидзе считает, что пока не будет отменен комендантский час и пока предприятиям питания не позволят работать на выходных, отрасль будет работать на выживание.

«Из-за этих ограничений поток клиентов будет совсем небольшим. Так что, по нашим ожиданиям, на работу выйдут 15-20 процентов людей, работающих в этой сфере - менеджеры, повара, официанты, бухгалтеры», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он считает, что в полном объеме отрасль после отмены ограничений восстановиться не сможет, так как около половины предприятий общественного питания в Грузии разорились. «Согласно данным Госстата, в Грузии зарегистрировано 11 тысяч предприятий, работающих по категориям «ресторан», «бар», кафе, «столовая». Из них в период пандемии в удаленном режиме работали только 500 предприятий – меньше пяти процентов. По моим данным, полученным от тех или других предпринимателей, уже половина разорилась из-за того, что не смогли заплатить аренду владельцам помещений», - рассказал Габричидзе.

Владелец ресторана «Ретро» в Батуми и ресторана «У Гии» Гия Агрба сказал корреспонденту "Кавказского узла", что разрешение работать с 5 утра до 21 часа вечера отрицательно сказывается на бизнесе. «8 марта я открыл свой тбилисский ресторан и вынужден был закрыть его в 19 часов, чтобы отпустить персонал, остудить печь, дать возможность уборщицам прибрать помещение. Людям на дорогу нужно время», - отметил он.

Агрба также считает, что необходимо разрешить посещение ресторанов в выходные дни. «Иначе мы получаем совсем мизерные доходы, не больше 30 процентов от того, что зарабатывали два года назад. Но ведь нужно платить людям зарплату», - заявил он.

Агрба отметил, что специфика его заведений позволяет работать навынос «Наше фирменное блюдо – аджарский хачапури. Многие любят его покупать именно в наших ресторанах, так что во время пандемии мы готовили и доставляли хачапури на заказ. Это хоть как-то позволило продержаться на плаву, но не более – большинство персонала просто не работало. Да и доставка – это не совсем то, чего ждет клиент, так как хачапури остывает за это время. Кроме того, нет "антуража" – не посидишь с друзьями, не прогуляешься после еды», - посетовал он.

В Батуми ресторанам разрешили работать с первого марта. Однако, как говорят аджарские рестораторы, из-за комендантского часа и запрета работать в выходные о полноценном открытии речи нет.

По словам менеджера рыбного ресторана "Балаган" Ираклия, не спасает даже то, что в Батуми люди могут задержаться в ресторане не до 19.00 по местному времени (18.00 мск), а до 20 часов или даже до половины девятого (19-00 - 19-30 мск), поскольку могут добраться до дому быстрее, чем в Тбилиси.

«У нас доход составил примерно 20 процентов от обычного. Потому что у людей нет денег. Если не работает экономика, кто пойдет в ресторан? Это не самое необходимое, что требуется человеку в тяжкие времена», - сказал Ираклий корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, сейчас в ресторане работает менее половины персонала. «Слишком мало посетителей, нет доходов. Так что платить всем своим сотрудникам ресторан не может, приходится задействовать только часть коллектива», - сообщил он.

О том, что ограничения на работу не позволяют вернуть всех сотрудников на рабочие места, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" и менеджер ресторана "Старый Батуми". «Мы вынуждены вернуть на работу меньше половины людей. В рабочее время к нам не придет тот, кто работает, зарабатывает деньги. Эти люди ждут выходных. Так что рестораны работают, можно сказать, в тестовом режиме», - отметил он.

Котэ Габричидзе считает, что правительство не ощущает ответственности перед бизнесом. «Ни при прошлых, ни при нынешних властях чиновники так и не смогли отказаться от советского стиля управления. Они не ощущают, что бизнес приносит деньги в бюджет, что социальные выплаты государства зависят от тех налогов, которые мы платим», - заявил он.

По мнению Габричидзе, снятые ограничения служат для того, чтобы "отвлечь население от настоящей проблемы в государстве – ареста Ники Мелии и парламентского кризиса".

23 февраля полиция провела в Тбилиси спецоперацию по задержанию лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии, после чего активизировались протесты в Грузии. На фоне посещения Грузии главой Евросовета Шарлем Мишелем и проведения переговоров с властями грузинские оппозиционеры 2 марта изменили формат проведения акций протеста, исключив пикетирование.

"Власти умудрились сделать так, что мы, сфера общепита, вроде как получила послабления, но на самом деле так и осталась без доходов. Ощущение, что власть использует советский подход и считает нас классово-чуждыми», - отметил Зураб Читая.

По мнению заместителя директора Национального центра по контролю за заболеваниями Пааты Имнадзе, отмена комендантского часа на сегодня невозможна.

«Пусть поймут нас правильно. Остается угроза третьей волны заболевания, а комендантский час остается основной преградой для распространения», - заявил Имнадзе корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, по его словам, основную опасность несут не рестораны и бары, а бесконтрольное общение людей друг с другом. «Я сам соскучился по своим друзьям, но нужно понимать опасность. В Тбилиси и Батуми сложились два кластера распространения британского штамма коронавируса. При бесконтрольном посещении друг друга мы получим снова массовое заражение. И снова люди будут вынуждены стоять в очередях за анализами», - заявил Имнадзе.

При этом, по его словам, количество выявляемых заболеваний составляет меньше 2 процентов в сутки. «Да, конечно, уменьшилось количество заражений. Но популяционный иммунитет выработается при 65-70 процентах зараженных (носителей или больных ковид). На сегодняшний день количество заразившихся коронавирусом не превышает 30 процентов», - добавил он.

Динамика распространения вируса, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". О том, какие условия карантина сложились в Грузии, что и кому запрещено – в справке "Кавказского узла" "Условия карантина в Грузии".

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