Власти Грузии снимают часть карантинных ограничений

01 марта 2021, 01:01

С сегодняшнего дня, 1 марта, в Грузии снимается часть ограничений, введенных из-за коронавируса. В Батуми разрешена работа ресторанов в закрытых помещениях, за исключением выходных дней, открываются детские сады, вузам и профучилищам разрешено проводить экзамены. Кроме того, в стране открываются музеи и библиотеки.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Грузии решили поэтапно снять ограничения, введенные в связи с COVID-19, но участники акций протеста, которые прошли в Тбилиси и Батуми 6 февраля, считают, что правительство делает это слишком медленно. 21 февраля акцию протеста против ограничений провели представители туристического бизнеса и таксисты, которые потребовали разрешить работу ресторанов и детских центров, снять ограничения на передвижение между населенными пунктами и отменить комендантский час.

Ресторанам в Батуми разрешено работать в закрытых помещениях, за исключением выходных дней. Заведениям общепита в остальных регионах Грузии то же будет разрешено только с 8 марта, пишет 28 февраля "Грузия-онлайн".

С сегодняшнего дня начинают функционировать дошкольные учреждения - государственные и частные. Но для их открытия необходимо, чтобы 20% сотрудников проходили тестирование каждые две недели. Высшим и профессиональным учебным заведениям Грузии с 1 марта разрешено восстановить клиническую, практическую, лабораторную деятельность и проводить экзамены, а с 15 марта планируется полностью восстановить учебный процесс в аудиториях.

С 1 марта при соблюдении соответствующих ограничений в виде масочного режима и социальной дистанции разрешено проводить конференции и тренинги, а также разрешена работа музеев и библиотек.

Снятие еще целого ряда ограничений запланировано в стране с 15 марта. В частности, будут открыты спортивные залы, театры, возобновят работу школьные кружки, будут разрешены соревнования и концерты. С 8 марта возобновят работу торговые центры и рынки.

При этом в Грузии пока остается в силе комендантский час - ограничения на передвижение действуют с 21.00 до 05.00 по местному времени (20.00 - 04.00 мск), масочный режим и соблюдение социальной дистанции, пишут "Новости-Грузия".

По данным на 28 февраля, в Грузии с начала пандемии зарегистрировано 270 758 случаев заражения коронавирусом, суточный прирост составил 248. За сутки умерли 11 человек из числа инфицированных, общее число умерших достигло 3510, пишет stopcov.ge.

Динамика распространения вируса, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".