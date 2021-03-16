Грузинская оппозиция добивается отмены комендантского часа через суд

16 марта 2021, 18:15

С требованием отменить действие комендантского часа в Конституционный суд Грузии обратились представители Лейбористской партии и движения "Солидарность". Комендантский час является нарушением прав граждан, а штрафы за его нарушение незаконны, полагают авторы иска.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Грузии решили поэтапно снять ограничения - с 1 марта была разрешена работа ресторанов в закрытых помещениях, за исключением выходных дней, детских садов, вузам и профучилищам разрешено проводить экзамены, с 15 марта открылись спортзалы и горные курорты, при этом остался в силе комендантский час – ограничения на передвижение действуют с 21.00 до 05.00 по местному времени (20.00 - 04.00 мск). 6 марта жители Тбилиси провели акцию протеста, потребовав отменить ограничения на передвижение в ночное время.

Представители оппозиционной Лейбористской партии Грузии и движения "Солидарность" подали иск в Конституционный суд страны с требованием упразднить комендантский час. Установленное ограничение авторы иска считают нарушением конституционных прав граждан. "Грузия является страной-рекордсменом по длительности комендантского часа, и он уже давно стал политическим методом, а не способом борьбы с пандемией. Исходя из этого, мы требуем от Конституционного суда, чтобы хотя бы в этой части он был защитником Конституции, а не власти, и упразднил комендантский час", – привел слова члена Лейбористской партии Грузии Лаши Чхартишвили "Sputnik Грузия".

Штраф за нарушение ограничения на передвижение составляет 2 тысячи лари (602,5 доллара по курсу Центробанка Грузии на 16 марта, – прим. "Кавказского узла"), отметил руководитель движения "Солидарность" Лаша Шукакидзе. "Прожиточный минимум составляет 400 лари (120 долларов), поэтому штраф в размере 2 тысяч лари является абсурдным. Исходя из этого, Конституционный суд должен рассмотреть, насколько законным является штраф", – процитировал его информационный портал "Новости-Грузия".

Перенос или отмена комендантского часа к концу марта возможны, но все зависит от эпидемиологической ситуации в Грузии, заявил 15 марта журналистам глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе. После каждой волны ослаблений ограничений власти ведут наблюдение за ситуацией на протяжении недели или двух, и "если эпидемиологическая ситуация будет такой же стабильной, на следующем этапе будет обсужден и этот вопрос", – привела его слова "Грузия Онлайн".

Напомним, что с 15 марта в Грузии началась вакцинация от коронавируса. На первом этапе прививки получают врачи, после них будут вакцинированы пожилые, постояльцы домов престарелых и обслуживающий их персонал.

За минувшие сутки в Грузии выявлены 537 новых случаев коронавируса, общее число инфицированных достигло 275 685 человек. За сутки скончались восемь пациентов, с начала пандемии – 3 658, следует из данных на правительственном сайте StopСov.ge.

Динамика распространения вируса, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". О том, какие условия карантина сложились в Грузии, что и кому запрещено – в справке "Кавказского узла" "Условия карантина в Грузии".

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".