Оппозиция в Аджарии потребовала повторных выборов в парламент

09 марта 2021, 11:48

Активисты оппозиционной партии "Единое национальное движение" вышли в Аджарии на акцию протеста с требованием провести повторные выборы в парламент и освободить политзаключенных.

Как сообщал "Кавказский узел", грузинская оппозиция изменила форму проведения акций протеста на фоне давления со стороны Запада, исключив из них пикеты. 7 марта оппозиционеры провели шествия в Тбилиси с требованием об отставке премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Это же требование озвучили представители оппозиционных партий "Лело", "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия".

Осенью 2020 года в Грузии прошли парламентские выборы, по итогам которых "Грузинская мечта" получила 90 мандатов из 150. Оппозиция заявила, что результаты сфальсифицированы, и отказалась участвовать в работе парламента. В стране начались акции протеста с требованием провести повторные выборы. В январе парламент Грузии попросил Венецианскую комиссию оценить пакет законопроектов о прекращении финансирования партий за бойкот заседаний. "Кавказский узел" собрал новости о выборах в Грузии на странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта"?".

Оппозиционеры из числа членов партии "Единое национальное движение" проводят сегодня в Аджарии автопробег в поддержку проводящих в Тбилиси акцию протеста активистов, которые требуют освобождения политзалюченных и повторных выборов в парламент, сообщил сегодня на своем сайте телеканал "Рустави-2".

Автопробег стартовал от здания мэрии района Кобулети и завершится в районе Хуло. Также цель акции – подготовка к анонсированной на 20 марта акции протеста в Тбилиси, сообщил член "Единого национального движения" Бондо Тедорадзе. "Мы отложили анонсированную на 13 марта акцию, поскольку уважаем наших международных партнеров и не хотим мешать переговорам. Но это не значит, что протест ослабнет. Мы начинаем встречи с населением, чтобы позвать всех в столицу 20 марта", – привел сегодня его слова "Sputnik Грузия".

Грузинская оппозиция анонсировала на 20 марта масштабную акцию протеста, если власти Грузии не освободят оппозиционера Нику Мелию и не назначат проведение повторных выборов, сообщил один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе. "Если "Грузинская мечта" не согласится с проведением досрочных выборов, не освободит политических заключенных, в том числе и Нику Мелию, то 20 марта мы устроим очень большую акцию протеста, которая станет ответом граждан Грузии на оголтелость власти", – привел 8 марта ТАСС слова Деканоидзе.

На "Кавказском узле" размещены справочные материалы о партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" и политической коалиции "Грузинская мечта", основанными Бидзиной Иванишвили, а также об оппозиционной партии "Единое национальное движение", которая до 2012 года находилась у власти.