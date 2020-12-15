Избирательная урна. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"

15 декабря 2020, 13:10

ЦИК Грузии аннулировала регистрацию трех партий на выборах

Центризбирком отменил регистрацию на выборах оппозиционных партий "Европейская Грузия", "Лело" и Лейбористской партии, которые объявили бойкот работе парламента.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 октября в Грузии прошел первый тур парламентских выборов, а 21 ноября в 17 мажоритарных округах прошел второй тур. 3 декабря ЦИК огласила итоговые протоколы, согласно которым правящая "Грузинская мечта" набрала 48,22% голосов. Оппозиция 11 декабря отказалась участвовать в деятельности парламента в первый день его работы. Бойкот противников властей работы парламента может привести к обострению политического кризиса, отметили аналитики.

Выборы в грузинский парламент проходили не только на фоне новаций в избирательной системе, но и в условиях пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса. Несмотря на то, что Грузия кажется островком благополучия на Южном Кавказе, карантинные меры больно ударили по ряду самых чувствительных отраслей страны, в частности, туризму, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы в парламент Грузии – 2020".

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии аннулировала регистрацию на парламентских выборах трем оппозиционным партиям и двум избирательным блокам, сообщила сегодня пресс-служба ЦИК.

Оппозиционеры обратились в Центризберком 11 декабря после того, как отказались от своих депутатских мандатов, их заявки на участие в выборах 31 октября аннулированы. Речь идет о партиях "Европейская Грузия", "Лейбористской партии" и "Лело", а также о блоках "Единое национальное движение – объединенная оппозиция "Сила в единстве" и "Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели", сообщила ЦИК. "Аннулировать избирательную регистрацию и снять из представленного для выборов списка кандидатов в депутаты парламента Грузии от 31 октября 2020 года", – привел сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник ЦИК Грузии указ председателя комиссии.

Напомним, что три партии, которые также преодолели избирательный барьер и бойкотируют работу парламента – "Гирчи", "Граждане" и Республиканская партия, решили сохранить мандаты депутатов до окончания консультаций с правящей партией "Грузинская мечта – Демократическое движение". В партии "Гирчи" считают, что решение о бойкоте работы парламента или об участии в его деятельности должны принимать депутаты от партии самостоятельно. Лидер партии "Граждане" Александр Элисашвили принял решение подождать окончания переговоров, так как в случае достижения компромисса оппозиционеры должны будут приступить к работе в парламенте.

Согласно окончательным данным ЦИК, по итогам парламентских выборов партия "Грузинская мечта" получила 90 мандатов из 150. Остальные 60 мандатов распределились следующим образом. "Сила в единстве – Единое национальное движение" – 36 мандатов, "Европейская Грузия – Движение за свободу" – пять мандатов, "Лело для Грузии" – четыре мандата, "Стратегия Агмашенебели" – четыре мандата, "Альянс патриотов Грузии" – четыре мандата, "Гирчи" – четыре мандата, "Граждане" – два мандата, "Лейбористская партия" – один мандат.

"Кавказский узел" публикует новости о выборах в Грузии на тематической странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта?".

Примечание:

"Участники акции протеста в Тбилиси прорвали кордон полиции", "Митинг оппозиции в Тбилиси собрал 8000 человек", "Объявлена дата второго тура выборов в 14 округах Грузии".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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