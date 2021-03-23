Спасательная операция на Эльбрусе. Фото пресс-службы ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии. https://07.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4417123

23 марта 2021, 22:21

Двое альпинистов заблудились на Эльбрусе

Спасатели отправились на поиски альпинистов, которые заблудились при восхождении на Эльбрус в районе водопада Терскол.

Сообщение о том, что двум альпинистам на высоте 3200 метров потребовалась помощь, поступило спасателям сегодня около 19.20 мск.

Альпинисты заблудились "при осуществлении акклиматизационной подготовки перед выходом на маршрут... на склоне горы Эльбрус в районе водопада Терскол", сообщило сегодня главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

На поиски туристов вышли спасатели Эльбрусского высокогорного отряда, связь с ними налажена, отмечается в сообщении.

По предварительной информации, потерявшиеся альпинисты приехали из Москвы, информировал со ссылкой на пресс-службу ведомства "Интерфакс-Юг".

"Кавказский узел", также писал, что 21 марта руководитель туристической группы на горе Эльбрус сообщил о том, что один из участников группы, уроженец Таганрога 1983 года рождения, не выходит на связь. На следующий день спасатели нашли его тело на дне расщелины у водопада Азау. 

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Эльбрус - патриарх Кавказских гор", опубликованной "Кавказским узлом".

Примечание:

"Сноубордист получил травму при сходе лавины в Кабардино-Балкарии", "Техработы на курорте "Эльбрус" отложены после возмущения туристов", "Сноубордисту на Эльбрусе потребовалась помощь спасателей".

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