Спасатели обнаружили тело туриста из Таганрога на Эльбрусе

22 марта 2021, 14:55

Тело 38-летнего жителя Таганрога найдено на дне расщелины у водопада Азау. В поисках пропавшего туриста на Эльбрусе принимали участие 24 человека, сообщили сегодня спасатели.

Как писал "Кавказский узел", руководитель туристической группы на горе Эльбрус вечером 21 марта сообщил о том, что один из участников группы, уроженец Таганрога 1983 года рождения, не выходит на связь. Спасатели приступили к поискам, с наступлением темноты поиски были приостановлены до утра.

Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда обнаружили тело 38-летнего туриста на дне горной расщелины, сообщила сегодня пресс-служба Управления МЧС по Кабардино-Балкарии. "В 13.02 мск спасатели обнаружили тело пропавшего без признаков жизни в расщелине на глубине около 20 метров у водопада Азау", - процитировал сообщение пресс-службы ТАСС.

В 13.25 мск тело погибшего было доставлено на базу "Азау" и передано следственно-оперативной группе. В поиске принимали участие 14 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и 10 спасателей АО "Курорт Эльбрус", сообщило сегодня МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Эльбрус - патриарх Кавказских гор", опубликованной на "Кавказском узле".