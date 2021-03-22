Поисково-спасательные работы на Эльбрусе. Фото: пресс-служба МЧС России по КБР https://07.mchs.gov.ru/

22 марта 2021, 14:55

Спасатели обнаружили тело туриста из Таганрога на Эльбрусе

Тело 38-летнего жителя Таганрога найдено на дне расщелины у водопада Азау. В поисках пропавшего туриста на Эльбрусе принимали участие 24 человека, сообщили сегодня спасатели.

Как писал "Кавказский узел", руководитель туристической группы на горе Эльбрус вечером 21 марта сообщил о том, что один из участников группы, уроженец Таганрога 1983 года рождения, не выходит на связь. Спасатели приступили к поискам, с наступлением темноты поиски были приостановлены до утра.

Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда обнаружили тело 38-летнего туриста на дне горной расщелины, сообщила сегодня пресс-служба Управления МЧС по Кабардино-Балкарии. "В 13.02 мск спасатели обнаружили тело пропавшего без признаков жизни в расщелине на глубине около 20 метров у водопада Азау", - процитировал сообщение пресс-службы ТАСС.

В 13.25 мск тело погибшего было доставлено на базу "Азау" и передано следственно-оперативной группе. В поиске принимали участие 14 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и 10 спасателей АО "Курорт Эльбрус", сообщило сегодня МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Эльбрус - патриарх Кавказских гор", опубликованной на "Кавказском узле".

Примечание:

"Сноубордист получил травму при сходе лавины в Кабардино-Балкарии", "Техработы на курорте "Эльбрус" отложены после возмущения туристов", "Сноубордисту на Эльбрусе потребовалась помощь спасателей".

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