Суд подтвердил вину капитана порта Кавказ в крушении танкеров с мазутом

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Исполняющий обязанности капитана морского порта Кавказ Евгений Скорченко оспаривал выводы о Ространснадзора своей причастности к крушению танкеров у Керченского пролива в 2024 году, но суд поддержал позицию ведомства.

Как писал "Кавказский узел", администрация Анапы потребовала от компаний "Волготранснефть", "Кама Шиппинг" и "Каматрансойл" и страховщиков компенсировать 601 миллион на уборку берега от мазута и утилизацию загрязненного грунта, власти Темрюкского района - 28 миллионов. "Морспасслужба" потребовала возместить 485 миллионов, которые потрачены на очистку акватории Черного моря.

Весной 2025 года начались слушания по иску "Морспасслужбы" к "Кама шиппингу" - владельцу затонувшего танкера "Волгонефть-212", "Волгатранснефть" привлечена в качестве соответчика. "Морспасслужба" требует возмещения расходов, понесенных в ходе ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Представители "Волгатранснефти" и "Кама Шиппинга" подали ходатайство о создании фондов ограниченной ответственности суммарно на 1 миллиард рублей, за счет этих фондов предполагается выплачивать ущерб, который может быть взыскан за разлив нефти под Анапой. 13 февраля 2025 года тот же суд назначил штраф в 630 тысяч рублей суммарно за нарушение технических параметров владельцам затонувших танкеров.

Разлив мазута в Черном море 15 декабря 2024 года, в Керченском проливе два российских танкера с мазутом потерпели крушение из-за шторма. Произошел масштабный разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. В мае 2026 года власти Анапы объявили об открытии купального сезона.

Евгений Скорченко в январе 2026 года обратился с административным исковым заявлением в Темрюкский районный суд Краснодарского края. Скорченко утверждал, что якобы имело место нарушение процедуры расследования и настаивал на незаконности выводов Ространснадзора, сообщило сегодня информагентство ТАСС.

"Комиссией установлено и материалами расследования подтверждается, что причиной аварийного случая в том числе явилось нарушение капитаном судна и судовладельцем ограничений по сезону и условиям плавания, не направление судна в безопасный для плавания район, эксплуатация судна с неукомплектованным экипажем", - говорилось в тексте решения суда первой инстанции.

Также из материалов заключения уточняется, что "Волгонефть-239" был включен в суточный график расстановки и движения судов в морском порту Кавказ, который был подписан инспектором государственного портового контроля порта Кавказ, несмотря на несоответствие требованиям, касающимся безопасности мореплавания. При этом в отметке об утверждении графика капитаном морского порта отсутствовала подпись Скорченко.

Скорченко просил в апелляции признать необоснованным включение в разделы заключения сведений о неправомерности его действий или бездействия и обязать административного ответчика исключить эти сведения из текста документа.

"Проверив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия Краснодарского краевого суда согласилась с выводами районного суда. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения. Апелляционное определение вступило в законную силу", - сообщила пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

Напомним, в августе 2025 года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Росприроднадзора к собственнику и фрахтователю одного из потерпевших крушение в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212", постановив взыскать с ООО "Каматрансойл" и ООО "Кама шиппинг" более 49 млрд 460 млн рублей за ущерб Черному морю. Все банковские счета этих компаний были арестованы. Собственник затонувшего в Керченском проливе танкера “Волгонефть-212” не смог оспорить решение о взыскании свыше 49 млрд рублей за ущерб, причиненный Черному морю. Владелец танкера "Волгонефть-239" подал жалобу в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа на решение суда, постановившего взыскать с компании в бюджет России 35,48 млрд рублей ущерба Черному морю. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решения судов о взыскании с владельцев потерпевших крушение близ Анапы танкеров более 84,9 миллиарда рублей за ущерб акватории моря.



Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

