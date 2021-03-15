Сноубордист получил травму при сходе лавины в Кабардино-Балкарии

15 марта 2021, 18:55

Три сноубордиста выехали за пределы трассы на склоне горы Чегет и спровоцировали сход лавины, сообщили спасатели. Один из сноубордистов получил травму ноги.

О сходе лавины с горы Чегет сообщило сегодня МЧС Кабардино-Балкарии. "В 16.45 поступило сообщение о том, что на северном склоне горы Чегет сошла лавина. По предварительной информации, трое сноубордистов сошли с маркированной трассы в запрещенную зону и спровоцировали сход лавины. По счастливой случайности под лавину они не попали", - сообщило ведомство в своем Instagram.

Приэльбрусье - зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха. Зимний курортный сезон в Приэльбрусье продолжается с конца декабря до конца марта, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте.

Один из сноубордистов получил травму ноги, шесть спасателей Эльбрусского высокогорного отряда МЧС России участвовали в его эвакуации, сообщил "Интерфакс".

Пострадавший 32-летний житель Санкт-Петербурга эвакуирован и передан сотрудникам скорой помощи с травмой ноги, отчиталось в 18.00 мск МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

С 18.00 15 марта до 18.00 16 марта в горах Кабардино-Балкарии сохранится высокая опасность схода лавин, отмечается в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" писал также, что регламентные работы на трассах и канатных дорогах курорта "Эльбрус" были отложены с 9 до 15 марта с учетом просьб туристов. Отсрочка регламентных работ может сказаться на безопасности подъемников, выразили опасение пользователи Instagram.