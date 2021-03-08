Техработы на курорте "Эльбрус" отложены после возмущения туристов

08 марта 2021, 18:35

Регламентные работы на трассах и канатных дорогах курорта "Эльбрус" отложены до 15 марта с учетом просьб туристов. Отсрочка регламентных работ может сказаться на безопасности подъемников, выразили опасение пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", администрация внезапно объявила о закрытии 9 марта курорта "Эльбурс", сообщив о переносе на этот день техработ с 15 марта. Пользователи Instagram потребовали объяснений.

Приэльбрусье - зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха. Зимний курортный сезон в Приэльбрусье продолжается с конца декабря до конца марта, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте.

Курорт "Эльбрус" после возмущений туристов отменил проведение техработ 9 марта. "9 марта мы отменяем срочные регламентные работы и курорт будет открыт. Администрация курорта учла множество поступивших обращений. Дата планового технического обслуживания - 15 марта, как и было объявлено ранее", - говорится в сегодняшнем сообщении в Instagram-аккаунте курорта. Публикация к 18:30 мск набрала 510 отметок "нравится" и 33 комментария.

Часть пользователей поблагодарили администрацию курорта за то, что 9 марта трассы и канатки все же будут работать. Другие выразили недовольство. "Вы определитесь уже. Не хочу, 15-го чтоб закрывали", - написала nastena390gyb. "Интересно, сколько еще раз людям надо будет менять билеты, исходя из вашей меняющейся информации?" - спросил vadzim.pro. "Да, отменяйте 15. Надо предупреждать в начале сезона. Мы едем специально к вам из Подмосковья на день рождения дочери и из трёх дней один, получается, вылетает", - отметила lana_roza. Ей ответил пользователь e5642_life. "В начале сезона отмечено - регламентные работы каждый понедельник! Этот понедельник, 8 марта, перенесли на вторник.15 марта тоже понедельник!", - написал он.

Отмена регламентных работ может сказаться на безопасности, предположили комментаторы. "Становится страшно подниматься на канатке, когда работы туда-сюда переносят", - написала lenarobbe. "Подшипник забыл спросить у нас, когда ему сломаться", - прокомментировал e5642_life. Пользователи могут усмотреть коммерческий интерес, считает пользователь puh_ant. "Начнут писать, что ради денег отменили срочные регламентные работы", - отметил он.

МЧС Кабардино-Балкарии опубликовало сегодня прогноз о возможном сходе лавин. " В период с 18:00 8 марта до 18:00 9 марта в горах Кабардино-Балкарской Республики лавиноопасно", - отмечается в сообщении на сайте ведомства.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня днем будет идти снег. Температура воздуха составит -14 градусов, скорость ветра - до 2 метров в секунду. В ночь на 9 марта также ожидается снег, температура воздуха понизится до -16, скорость ветра ослабнет до 1 метра в секунду. 9 марта днем температура понизится до -18 градусов, ожидается облачная погода, снег. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

На "Кавказском узле" опубликована справка ОАО "Курорты Северного Кавказа".