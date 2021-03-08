Пользователей соцсети возмутило внезапное закрытие курорта "Эльбрус"

08 марта 2021, 06:56

Администрация внезапно объявила о закрытии 9 марта курорта "Эльбурс", пояснив это переносом на этот день техработ с 15 числа. Пользователи Instagram возмутились неожиданным закрытием курорта и потребовали объяснений. В горах Кабардино-Балкарии есть опасность схода лавин, сообщили спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 марта администрация курорта "Эльбрус" информировала, что федеральные власти выделят на его развитие более семи миллиардов рублей. Туристы попросили за счет этих средств пустить между поселками бесплатный автобус и организовать удобные дорожки между подъемниками.

Приэльбрусье - зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха. Зимний курортный сезон в Приэльбрусье продолжается с конца декабря до конца марта, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте.

Работа курорта "Эльбрус" 9 марта будет приостановлена в связи с проведением регламентных работ, сообщила администрация курорта. "9 марта канатные дороги и трассы АО "Курорт Эльбрус" будут закрыты в связи с проведением технического обслуживания. Объявленные ранее на 15 марта регламентные работы отменяются. Ждем вас на склонах Эльбруса 10 марта", сказано в сообщении, опубликованном вечером 7 марта на странице администрации в Instagram.

К 05.50 мск 8 марта эта запись набрала 275 отметок "нравится" и 38 комментариев. Большая часть их авторов возмутилась внезапной приостановкой работы курорта.

"Норм так! Предупреждали заранее всех на 15-е, все учли 15-е, а тут опа - хук справа", – посетовал пользователь drmanila.

"Приехал покатать на 3 дня, 8-10 числа. Спасибо ребята, отличный у вас курорт, 15-е число резко превратилось в 9-е", – выразил схожее мнение 1maching.

"Очень некрасиво так внезапно переносить без нормальных объяснений", – написала asyasuvorova.

"Ну вообще круто! Заранее можно предупреждать? В связи с чем перенос?" – задался вопросами viktor_veremeiko.

"Уважаемая администрация ГЛЦ "Эльбрус"! Люди планировали свои выходные, потратили деньги и приехали на эти несколько праздничных дней! 9 марта единственный нормальный солнечный день для всех, кто приехал на праздники. Подумайте, пожалуйста, о переносе регламентных работ. Заранее спасибо!" – написала elena_safronenko.

"Перенос даты связан с техническими моментами, которые потребовали срочного решения", – ответила на это администрация курорта.

В свою очередь спасатели предупредили жителей и туристов об опасности схода лавин в горах Кабардино-Балкарии. "В горах КБР сохраняется лавиноопасность. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, на объектах, находящихся в районах схода снежных лавин", – сказано в сообщении, опубликованном вечером 7 марта на странице Управления МЧС по Кабардино-Балкарии в Instagram.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня днем будет идти снег. Температура воздуха составит -14 градусов, скорость ветра - до 2 метров в секунду. В ночь на 9 марта также ожидается снег, температура воздуха понизится до -16, скорость ветра ослабнет до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

На "Кавказском узле" опубликована справка ОАО "Курорты Северного Кавказа".