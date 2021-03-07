Туристы попросили улучшить сервис на курорте "Эльбрус"

07 марта 2021, 09:22

Федеральные власти выделят на развитие "Эльбруса" более семи миллиардов рублей, сообщила администрация курорта. Туристы попросили за счет этих средств пустить между поселками бесплатный автобус и организовать удобные дорожки между подъемниками.

Как писал "Кавказский узел", в декабре на курорте "Эльбрус" открылась новая горнолыжная трасса протяженностью 1,5 километра, она связала станции "Гара-Баши" и "Мир".

Общая протяженность трасс различного уровня сложности на курорте "Эльбрус" составляет 12,21 километра, перепад высот на трассах составляет 1497 метрова, говорится в справке на сайте курорта "Эльбрус".

Вопросы развития курорта обсудили замминистра экономического развития России Сергей Назаров и глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков во время рабочей встречи в Нальчике, сообщил 6 марта ТАСС.

Дальнейшее расширение курорта Эльбрус предусматривает "целый комплекс мероприятий", в частности, расширение канатных дорог, создание на курорте особой экономической зоны и привлечение туда резидентов, сообщил Сергей Назаров. При этом он отметил, что необходимо решить вопросы с инфраструктурой на объектах. "Есть вопросы по канализации, коллектору, электроснабжению... мы синхронизируем эти графики и по строительству, и по развитию, и по привлечению туда резидентов", - сказал Назаров.

План развития "всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус»... включает начало строительства в текущем году двух канатных дорог на станции «Мир» и трех горнолыжных трасс", сообщила администрация курорта по итогам визита Назарова и Кокова на своей странице в Instagram, насчитывающей 116 тысяч подписчиков. "В ближайшие годы на развитие курорта «Эльбрус» будет направлено более 7 млрд рублей за счет федерального бюджета", - отмечается в сообщении.

По данным на 09.00 мск сегодня пользователи оставили под сообщением 15 комментариев. Они попросили использовать часть выделенных средств на улучшение сервиса на курорте.

"А за 7 миллиардов цивилизованную стоянку построят и с трансфером из близлежащих сел? Чтобы не на такси за 300 рублей подъезжать к склону", - спросил marinessa007.

"Да, skibus было бы не плохо организовать", - поддержала его olga131018.

"Звучит позитивно. Может, наконец, пустят бесплатный автобус между посёлками. И уберут эти жуткие железные ступеньки", - отметила oksana_popko79.

"А при переходе с одного подъёмника на другой уберут эти адские ступеньки, по которым надо сначала спуститься, взобраться по снегу выше, а потом снова подниматься?" - поинтересовалась dorbluu.

"Очень на Эльбрусе не хватает автобуса, очень завышена цена на такси, очень. И тротуаров нет", - указала mushkat_evgeniya.

На "Кавказском узле" опубликована справка об ОАО "Курорты Северного Кавказа".