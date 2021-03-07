07 марта 2021, 09:22
Туристы попросили улучшить сервис на курорте "Эльбрус"
Федеральные власти выделят на развитие "Эльбруса" более семи миллиардов рублей, сообщила администрация курорта. Туристы попросили за счет этих средств пустить между поселками бесплатный автобус и организовать удобные дорожки между подъемниками.
Как писал "Кавказский узел", в декабре на курорте "Эльбрус" открылась новая горнолыжная трасса протяженностью 1,5 километра, она связала станции "Гара-Баши" и "Мир".
Общая протяженность трасс различного уровня сложности на курорте "Эльбрус" составляет 12,21 километра, перепад высот на трассах составляет 1497 метрова, говорится в справке на сайте курорта "Эльбрус".
Вопросы развития курорта обсудили замминистра экономического развития России Сергей Назаров и глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков во время рабочей встречи в Нальчике, сообщил 6 марта ТАСС.
Дальнейшее расширение курорта Эльбрус предусматривает "целый комплекс мероприятий", в частности, расширение канатных дорог, создание на курорте особой экономической зоны и привлечение туда резидентов, сообщил Сергей Назаров. При этом он отметил, что необходимо решить вопросы с инфраструктурой на объектах. "Есть вопросы по канализации, коллектору, электроснабжению... мы синхронизируем эти графики и по строительству, и по развитию, и по привлечению туда резидентов", - сказал Назаров.
План развития "всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус»... включает начало строительства в текущем году двух канатных дорог на станции «Мир» и трех горнолыжных трасс", сообщила администрация курорта по итогам визита Назарова и Кокова на своей странице в Instagram, насчитывающей 116 тысяч подписчиков. "В ближайшие годы на развитие курорта «Эльбрус» будет направлено более 7 млрд рублей за счет федерального бюджета", - отмечается в сообщении.
По данным на 09.00 мск сегодня пользователи оставили под сообщением 15 комментариев. Они попросили использовать часть выделенных средств на улучшение сервиса на курорте.
"А за 7 миллиардов цивилизованную стоянку построят и с трансфером из близлежащих сел? Чтобы не на такси за 300 рублей подъезжать к склону", - спросил marinessa007.
"Да, skibus было бы не плохо организовать", - поддержала его olga131018.
"Звучит позитивно. Может, наконец, пустят бесплатный автобус между посёлками. И уберут эти жуткие железные ступеньки", - отметила oksana_popko79.
"А при переходе с одного подъёмника на другой уберут эти адские ступеньки, по которым надо сначала спуститься, взобраться по снегу выше, а потом снова подниматься?" - поинтересовалась dorbluu.
"Очень на Эльбрусе не хватает автобуса, очень завышена цена на такси, очень. И тротуаров нет", - указала mushkat_evgeniya.
На "Кавказском узле" опубликована справка об ОАО "Курорты Северного Кавказа".